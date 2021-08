La gran lección de Messi a los indepes: "Las emociones identitarias son chatarra"

El Mundo

"La asignatura de Valores instruirá sobre identidad género antes de los 12 años". Cuenta Álvaro Carvajal que "los enredos del Gobierno diluyen el efecto del nuevo Ejecutivo en su primer mes". Lo cierto es los cambios en el Gobierno es un tema que solo le interesa a los políticos y a los periodistas y no tienen nunca ningún efecto sobre la peña de andar por casa. A menos que no nombres a Messi ministro de Deportes. O de Cultura, lo mismo daría.

"El Ejecutivo sigue arrastrando una carencia alarmante de liderazgo, no ha ganado solidez -pese a relevar al núcleo duro del Gabinete- y continúa mostrando síntomas inequívocos de división e incompetencia", dice el editorial.

"Las decisiones que han adoptado algunos de los nuevos ministros suponen una enmienda a sus antecesores, lo que revela el fiasco del Gobierno hasta la fecha", como el "desatino de Laya" con el tipo del Polisario, o "la defensa del sistema concertado de la ministra de Educación" frente al "sectarismo de Celaá", siguen "produciéndose flagrantes fallos de comunicación", como lo del MIR en Cataluña o el castigo fiscal a Madrid.

"Por otro lado, si Sánchez perseguía limar las diferencias con Podemos, está claro que no lo ha logrado. Los desacuerdos en la ley de vivienda y el reciente choque entre Robles y Belarra por Juan Carlos I demuestran que la brecha en el seno del Gobierno sigue lejos de corregirse". Como si alguien con cerebro pudiera ponerse de acuerdo con la radical Belarra. "Lo que sí permanece en el Ejecutivo de Sánchez es su beligerancia con el Poder Judicial". Eso no se toca.

En resumen "los cambios de cara no han impedido que el Gobierno siga como pollo sin cabeza, sin una hoja de ruta clara, sin una planificación viable para los fondos europeos, con los ministros de Podemos yendo a su aire y atado al chantaje permanente del independentismo". Pedro Sánchez no cayó en que el problema está en Su Persona.





Jorge Bustos filosofa con la marcha de Messi. "La gran lección que Messi ha dado a los culés: que las emociones identitarias son chatarra. Que cuando la ruina entra por la puerta, el amor sale por la ventana, caminito de París". Que la pela es la pela, vaya.

"Messi ha enseñado a una afición narcotizada por la retórica de la excepción cultural que la única excepción en este mundo la pone su zurda, y esa hay que pagarla. Y si no se paga, su dueño la empaqueta cuidadosamente y se va con su música de goles a otra parte". Muchachos, ahí os quedáis.

"Messi no ha podido tener en el Barça un final mejor, más pedagógico", "que el dinero pesa más que el corazón". Messi "ha tomado su decisión con el bolsillo, que es el órgano de la dignidad, como saben los marxistas y los deslegitimadores del Tribunal de Cuentas. No me quieras tanto y págame mejor, dice Messi. Te quisimos por encima de nuestras posibilidades, responde Laporta". Que el Barça ponga a la venta el pañuelo con los mocos de Messi, conociendo a los indepes lo mismo saca un pico.

Y otra gran lección de Messi. "Tras dos décadas se va de Cataluña sin hablar una sola palabra de catalán". Chico listo. Total, para lo que le iba a servir en Francia. Menuda pérdida de tiempo aprender una lengua que hablan cuatro gatos y no aporta nada a su carrera como futbolista.

El País





El periódico anuncia el fin del mundo. "La humanidad ha causado ya daños irreversibles al planeta". El editorial alerta de que dice la ONU que estamos acabados. "Los efectos del cambio climático son reales, están sucediendo ahora, algunos son irreversibles y durarán siglos incluso en el mejor escenario". En opinión de El País, este informe "cierra contundentemente la puerta a los escépticos". "Ese debate, si alguna vez fue relevante, se acabó ayer", ordena El País. Señor, sí señor.





"Las sequías que sucedían un par de veces cada siglo empezarán a suceder un par de veces cada década. El nivel del mar aumentará al menos 40 centímetros". Y tendremos varias Filomenas a la semana. "Las instituciones, y toda la sociedad, deben empezar a prepararse para defender las costas más frágiles de inundaciones cada vez más frecuentes. El debate no es si sucederá o no. El debate es si llegaremos a tiempo de adaptarnos a ese mundo y si somos capaces de mitigarlo". Que vamos a morir todos, y en eso sí que no hay debate.

ABC

También en ABC se han llevado un susto de muerte. "La mano del hombre sube la temperatura del planeta". Dios, nos asista. Que el hombre quite sus sucias manos de su planeta.

"Presidencia detectó más de cien errores en el anteproyecto de ley de Memoria Democrática de Calvo". Dice el editorial que "el informe destaca los problemas en la determinación del censo de víctimas, de personas desaparecidas y hasta del concepto mismo de ‘Guerra Civil’. El documento también es crítico con el tratamiento que se daba a los exiliados, por no concretar el motivo del exilio, y alerta sobre las consecuencias patrimoniales que pueden causar al Estado la nulidad masiva de sentencias dictadas durante la dictadura".

"Es un proyecto normativo que pretende declarar la ilegalidad de un régimen político, el del franquismo, objetivo impropio de una ley, porque el pasado no se cambia por mandato legislativo". Qué pesados son con el franquismo, pero qué pesados. El mundo se acaba y ellos a su rollo.

"Tras la declaración de ilegalidad del franquismo vendrá el intento de derogar la ley de amnistía y declarar la ilegitimidad de la Transición y poner en solfa la Constitución de 1978.

"Cuando la sociedad española se quiera dar cuenta, verá que España, gobernada por esta coalición de izquierda extrema y separatismos disolventes, habrá empezado a ser una democracia autoritaria, de esas a las que Bruselas pone en cuarentena". O Perú.





La Razón

"Sánchez resucita la polémica Educación para la Ciudadanía". "El nuevo proyecto legislativo impulsado por la ex ministra Isabel Celaá, viene, si se nos permite la expresión, contaminado por la ideología «queer» de los socios de Unidas Podemos, formación, no lo olvidemos, que pretende despojar por imperativo legal de cualquier libertad de elección de los padres en materias de moral sexual y modelos de género, cuestiones no sólo controvertidas, sino que chocan directamente con escalas de valores comúnmente aceptadas", dice el editorial. "Que se pretenda incidir en una educación «afectiva sexual» en niños de 0 a 6 años, habla a las claras del nivel de intromisión sectaria a que se quiere obligar a las familias".

"Una vez más, desde la Ley de Educación se pretende extender un modelo ideológico, a nuestro juicio, fallido, como si fuera una verdad revelada, en lugar de garantizar una formación de calidad e igualitaria en contenidos para los niños españoles". En el Gobierno no se enteran, los niños ahora se educan en las redes sociales y a través del móvil.

José María Marco está feliz con lo bien que van las cosas en Andalucía. "Lo ocurrido en la economía andaluza, con un crecimiento más intenso que en el resto de España –la comparación con Cataluña es particularmente significativa, por la implicación fanática del PSOE en esa región, como en el País Vasco–, demuestra que la decisión de 2018 fue la acertada". Darle puerta al PSOE.

Marco deduce que somos una gran nación "Demuestra una vez más que la sociedad española, en cuanto se le ofrece un mínimo de estabilidad y se ponen en marcha políticas liberales, reacciona con rapidez".

Pero marco ve un problemilla para el PP, "queda hacerse con el voto joven, lo que requiere una alternativa urgente a las políticas culturales y educativas socialistas, impregnadas de sectarismo y manipulación, y que apenas se han tocado". Puf, eso sí que es complicado. Si el PSOE te dice que no pasa nada si no puedes con las matemáticas, que no hace falta que te esfuerces y que te aprobarán para que no te frustres, y el PP te dice que si no te pones las pilas e hincas los codos no pasas de curso, ¿con qué te quedas?