"El nazismo, el fascismo y la izquierda", unidos por la misma "obsesión"

El Mundo

"Profesores advierten de que en el nuevo currículo hay menos contenidos: faltan los números romanos, la regla de tres o el dictado". Menudo chollo. El editorial critica "la naturaleza mediocre y sectaria de la concepción educativa que PSOE y Unidas Podemos pretenden imponer a los estudiantes". Si es que a eso se le puede llamar estudiar.

"El Gobierno pretende convertir las escuelas en centros de adoctrinamiento en los que se prime la ideología de los alumnos en detrimento de la exigencia y el rigor que permita a los estudiantes dotarse de una sólida base cultural y técnica. Porque no hay que olvidar que los menores de hoy serán los ciudadanos de mañana y los trabajadores que tendrán que competir en un mercado cada vez más exigente y globalizado. Supone, por tanto, una irresponsabilidad condenar a varias generaciones de españoles a una educación deficiente". Al final los de la LOGSE van a ser eruditos.

El País

"Las autonomías comienzan a buscar gente a la que vacunar contra la covid·". "Las comunidades autónomas comienzan a buscar brazos en los que inyectar los millones de dosis que están llegando a España. Se acabaron los tiempos de escasez", dice como si hablara Pedro Sánchez. Ahora ya solo falta que los españoles se puedan vacunar en cualquier lugar de España y no solo en su lugar de residencia.

El editorial clama por la la regularización de los menores inmigrantes. "El Gobierno no ha resuelto su debate interno sobre el proyecto para facilitar el permiso de residencia en España a menores inmigrantes, y la medida ha sido aplazada por el Consejo de Ministros, sin fecha aún para su aprobación". Es que una cosa es decirlo y otra hacerlo.

"Las suspicacias de la parte policial nacen del temor a que la posible regularización de 8.000 menores y de otros 8.000 jóvenes extranjeros de hasta 23 años potencie el efecto llamada. No hay argumento más socorrido cuando se habla de inmigración, pese a la fragilidad de las pruebas empíricas para avalarlo. España ya endureció en 2011 las normas de acogida para menores extranjeros y las llegadas no han dejado de crecer". En realidad eso es falso, porque desde que Marruecos cerró las fronteras por la pandemia apenas llegan menores.

"No hace falta mucha imaginación para aventurar las reacciones ante una medida así de quienes explotan la xenofobia con eslóganes falaces, cuando no inmorales. El Gobierno muestra valentía y convicciones al plantear una iniciativa como esta en el momento en que más se agitan las banderas contra la inmigración, hasta hace poco casi ausentes de la política española. Un gesto como el propuesto por Escrivá supone una voluntad clara de combatir ese tipo de discursos y de contribuir a desmontar los bulos y la demagogia de la extrema derecha". El problema es cómo desmontar bulos y la demagogia de la extrema izquierda de El País.

ABC

"Cinco sentencias obligan a la Generalitat a aplicar el 25% en español". Como si son 20, no lo hará y punto. Y a ver quién le chista. "El PP acentuará las diferencias con Vox para consolidar su primer puesto en las encuestas". Y es que en el PP consideran que tienen agarrado a Vox por sus partes blandas. "Casado cuenta con que los de Abascal no tendrán más remedio que votar al PP en los momentos decisivos, como ocurrió en la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso. «A nadie le pasa por la cabeza que Vox permita un gobierno de izquierdas por no apoyar al PP, es inconcebible», aseguran los populares". O sea, que creen que pueden insultar y vapulear a Vox porque el partido de Abascal no se atreverá a mandarlos al carajo. A lo mejor Abascal debería probar a bajarles los humos. Pero no en Madrid, eh.

Editorial sobre la ley Celaa: "Lo que se avecina es una enseñanza en infantil y primaria con mucha perspectiva de género en matemáticas y conocimiento del medio, con una intensa actividad en el descubrimiento personal de la sexualidad y con dedicación al discernimiento de lo que es 'bueno' y es 'malo' en la nueva versión de Educación para la ciudadanía, que ahora se llama 'Valores cívicos y éticos'. Es mejor no saber qué entiende el Gobierno por 'bueno' o por 'malo' y que sean las familias las que opten por el código de valores morales para sus hijos eligiendo con libertad el centro educativo". No, mejor que Sánchez no dé lecciones sobre lo que es bueno o malo.

La Razón

"El Gobierno da 4.500 millones de más a Cataluña en dos años". ¿Ahí no dices nada, Ximo? El que te roba es tu jefe.

Marhuenda también opina sobre la ley Celaá. "La izquierda siempre ha tenido la obsesión de controlar la educación. Es la expresión de una ingeniería social que busca crear buenos ciudadanos que comulguen con sus principios y valores. Es característico, también, de las dictaduras y en lo que han coincidido el comunismo, el nazismo, el fascismo, los regímenes militares y los teocráticos".

"El fundamento de esta ofensiva permanente es la superioridad moral de la izquierda que le permite perpetrar cualquier acto liberticida porque quieren crear buenos ciudadanos".

"El actual gobierno ha decidido renovar su ofensiva y ha buscado el pomposo título de Valores Éticos, aunque serán socialistas, comunistas, antisistema e independentistas los que decidan cuáles son". ¿Sánchez va a enseñar a los niños que es malo mentir? ¿Y sus socios de Bildu van a decir a los niños que no esta bien homenajear a asesinos de niños, o que está feo pegar tiros en la nuca?