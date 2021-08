Ejército de Tierra y Policía controlarán la vacunación Covid de los alumnos de sus academias

La pandemia de coronavirus está obligando a algunas instituciones y organismos a incluir en sus protocolos internos de funcionamiento el control de la vacunación de sus miembros. El objetivo, como no puede ser de otro modo, es intentar rebajar los riesgos de su personal y evitar grandes brotes de Covid-19 que puedan poner en jaque su funcionamiento. Dos ejemplos de ello son el Ejército de Tierra y la Policía Nacional.

Ambos cuerpos han vacunado a su personal durante los últimos meses. En el caso del Ejército de Tierra, dentro del plan de vacunación propio que han llevado a cabo las Fuerzas Armadas y que no ha estado exento de polémica. No en vano, se cobró la dimisión hace siete meses del entonces Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD). En el caso de la Policía Nacional, fue un proceso de vacunación asistido por las comunidades autónomas.

Ambas instituciones se encuentran ahora con un pequeño problema. Y es que a sus academias de formación se incorporan en las próximas semanas centenares de alumnos que no tienen por qué haberse puesto todavía la vacuna contra el coronavirus. Porque no han podido o porque no han querido. Es por ello que han decidido empezar a controlar que todos esos nuevos alumnos que se van a incorporar estén debidamente vacunados.

La Academia General Militar del Ejército de Tierra, ubicada en Zaragoza, en la que se forman los oficiales de este arma de las Fuerzas Armadas y también los oficiales de la Guardia Civil durante sus dos primeros años, ha sacado una instrucción particular numerada como 29/21 en la que recoge las normas de ingreso de los nuevos cadetes, que llegarán a sus instalaciones el próximo lunes 16 de agosto.

En la misma, recoge que se debe realizar un "control de situación respecto a vacunación y afección previa de Covid-19", con la "identificación del personal a vacunar el 16 de agosto". Es decir, que a los alumnos que lleguen sin vacunar se les inoculará su primera dosis en su primer día en la academia. Además, según lleguen, se les realizará una prueba diagnóstica de infección activa o test de antígenos.

El Jefe de la División de Formación y Perfeccionamiento de la Policía Nacional ha hecho pública una circular en la que especifica que los alumnos que vayan a incorporarse a la academia de Ávila en las próximas semanas –en el primer turno (30 de agosto a 5 de septiembre) o en el segundo (13 de septiembre a 19 de septiembre)– deben tener la pauta de vacunación completa y acreditarlo a través del Certificado Covid Digital UE.

Se especifica además que "en el caso de no estar vacunado o no tener la pauta completa de la misma deberá comunicarlo a la Escuela Nacional de Policía" a través de una dirección de correo electrónico. "En estos casos, no podrán incorporarse hasta que no reciban las oportunas instrucciones a través del correo electrónico facilitado en el momento de cursar la instancia solicitando participar en el proceso de selección", se añade.