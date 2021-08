Hasta en 'El País' comparan la ley Celaá con el franquismo

El Mundo

"La crisis de la luz amenaza a las familias, que pagarán 140 euros más por la electricidad". "Podemos busca visibilidad contra el PSOE: ataca a Iceta por El Prat y plantea manifestarse por la luz". ¿Se van a manifestar delante de su sede o delante de sus ministerios? Tienen un morro que se lo pisan. Si quieren hacer oposición, que dejen el consejo de ministros.



"Nicaragua abre una crisis diplomática al acusar a España de injerencias". Injerencias, dice el tío que ha metido en la cárcel a todos sus opositores. Dice el editorial que nos tratan como un trapo. "Es extraordinariamente grave el último ataque en este caso por parte de la tiranía nicaragüense. Daniel Ortega y sus secuaces han lanzado una furibunda nota plagada de insultos contra el Estado español a raíz de la decisión comunitaria de no reconocer la legitimidad de la mascarada electoral de noviembre, con todos los opositores entre rejas".

"Denuncian la "cínica y continua injerencia" de nuestro país, al que descalifican por asuntos como los GAL o por la muerte en las cárceles de "prisioneros políticos independentistas vascos" -en referencia a etarras condenados tras ser juzgados con las máximas garantías-. Se atreve el régimen de Ortega incluso a afear que España no dé "respuesta a los justos reclamos" independentistas, en alusión al golpismo catalán. Exteriores llamó ayer a consultas a nuestra embajadora en Managua como no podía ser menos. Tampoco hay que ofenderse por lo diga el pirado de Ortega.

El País

"Sanidad avala cambiar de puesto a los trabajadores de residencias no vacunados". Lo que tienen que hacer es ponerlos de patitas en la calle, basta ya de tonterías. Y los familiares denunciarles por homicidio o asesinato si muere algún anciano. O incluso de intento de asesinato. Se les acabaría la tontuna rapidito.

Berna González Harbour defiende la ley Celáa, pero no puede evitar comprarla con el franquismo. "700.000 profesores que presuponemos honestos, deseosos de ver formarse a los niños sin lavarles el cerebro, son los garantes de una transmisión de conocimientos que hoy pasa por incorporar los valores constitucionales y legales, entre los que cuenta la igualdad, la tolerancia o el consumo responsable". "Otros profesores ―muchos de ellos, curas o monjas sin formación― enseñaron a rezar por la vida eterna de Franco y obligaron a aprenderse el catecismo". Qué paralelismo tan acertado, Berna.

"No hay educación sin valores". Y claro, cada gobierno o dictadura impone los suyos. "Tal vez" el PP y Vox "prefieran los del catecismo y la monja ignorante del pasado o la puntuación de la religión que introdujo el PP en su última ley". El Gobierno socialcomunista y Berna prefieren imponer el sexo, las brujas o el feminismo que enseñar a sumar.

"Quiten sus sucias manos de nuestros hijos", dice Vox. Laven ustedes las suyas del odio, la intolerancia, el racismo, la xenofobia y la demagogia que se les han quedado pegados en el patio". Para odio, intolerancia y demagogia este artículo. Muy típico de los columnistas de El País.

Josep Ramoneda es otro de los ejemplos del odio del periódico sanchista. Con la excusa de los antivacunas franceses y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid acusa a Ayuso de extrema derecha.

"¿Cómo podemos permitir que la extrema derecha usurpe la palabra libertad?", dice como si la palabra libertad fuera exclusivamente de la izquierda.

"En España", dice, el mensaje antivacunas "ha encontrado eco en Vox y en el liberalismo reaccionario, al que Ayuso da voz a menudo". Ayuso no se ha manifestado jamás contra las vacunas, todo lo contrario. Y estos son los que hablan de odio. Sectarismo nauseabundo.

El editorial exige al Gobierno que deje de hacerse el longui con la luz. Al Gobierno de PSOE y Podemos.

"La situación del mercado eléctrico español no admite más demoras, y el Gobierno debería reaccionar con inmediatez".

"Son al menos dos los instrumentos que el Gobierno tiene en su mano para frenar la escalada de precios eléctricos. A finales de mayo, anunció el recorte de la retribución de hidráulicas y nucleares. Sin embargo, eligió entonces la vía del anteproyecto de ley, que requiere de largos meses de tramitación, en lugar del real decreto ley, que habría permitido su inmediata entrada en vigor, un instrumento que el Gobierno ha utilizado en otros casos en los que la urgencia estaba mucho menos justificada". Ay, pillines, y luego echan la culpa al PP.

"La segunda vía de actuación requiere más reflexión, pero es también inaplazable. Se trata de reformar el mecanismo de fijación de los precios mayoristas eléctricos, diseñado a finales de los años noventa, cuando el gas natural estaba llamado a tener un papel predominante en el mix de generación eléctrica".

"El Ejecutivo debería evitar la tentación de buscar responsables y poner todo su empeño en los instrumentos a su alcance". Ya sabe Podemos, menos manifestaciones en la calle y más actuar como lo que son: Gobierno.

ABC

"Europa recuerda que el gobierno puede paliar la ruina de la luz". Es que Sánchez está de vacas y además él no paga la luz.

"El coste disparatado de la luz amenaza con convertirse en el problema social más grave del Gobierno, después de la mala gestión de la pandemia", dice el editorial. "Las culpas que la ministra María Jesús Montero ha endosado a los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy mueven más a la conmiseración que a la crítica, porque reflejan el nivel de absoluta impotencia que domina al Ejecutivo". Sí, fue patético.

"De los diecisiete años que han transcurrido desde marzo de 2004 hasta hoy, el PSOE ha gobernado más de diez, así que la excusa de que la culpa es de la derecha no resiste un repaso al calendario. Cosa distinta es que la izquierda pretenda, como siempre, que se la juzgue por lo que dice y no por lo que hace".

"En plena ola de calor africano como la actual, de un Gobierno tan sensible con lo social se esperaba otra cosa, más aún de un Ejecutivo con ministros de Unidas Podemos, ahora mudos, que prometieron, cuando eran muchachada progre, sojuzgar a las eléctricas y nacionalizar la producción de energía". Ahora dicen que se van a manifestar. Contra sí mismos.

La Razón

"Sánchez reaparece, no acepta preguntas y vende los éxitos del gobierno". Marhuenda dice que no entiende la afición de Sánchez por el plasma , Sánchez se equivoca porque siempre se ha manejado bien como parlamentario y la prensa no le ha sido especialmente hostil".

"Sánchez es una persona que se maneja bien en el trato humano y es empático, siempre que lo digo me critican pero es la realidad. En el frentismo que existe en nuestro país parece que no se pueda decir nada favorable y es mejor el periodismo de garrote y descalificación grosera. No me gusta", se queja Marhu. Tan empático que ayer no dijo ni una palabra de la subida de la luz. No hay nada favorable en Sánchez, Marhuenda, ha mentido demasiado.