El Gobierno, "como pollo sin cabeza", ya "ve las orejas al lobo"

El Mundo

"Los bandazos del PSOE permiten a Unidas Podemos imponer su agenda radical en frentes clave". Y es que el PSOE no sabe qué hacer con el recibo de la luz. Dice el editorial que el gobierno "va como pollo sin cabeza a cuenta de la preocupante subida del precio de la luz". Pero vamos, de ridículo en ridículo.

"Después de meses de cruzarse de brazos, de ocurrencias sonrojantes como la de pedir a los ciudadanos que pongan la lavadora de madrugada, y de repartir culpas a diestro y siniestro con tal de no asumir responsabilidad alguna, el Ejecutivo empieza a ver las orejas al lobo por el impacto que este serio problema tiene para el bolsillo de los españoles y para la actividad empresarial". La última idea del Gobierno ha sido manifestarse contra ellos mismos. Creo que la convocatoria de Podemos es frente al ministerio de Alberto Garzón.

En Moncloa, dice, "no saben que hacer" y se les nota. "Paralizados por su incapacidad y desesperación, los ministros sanchistas claudican ante las propuestas demagógicas y panfletarias de Podemos con las que ya nos tememos que va a ser peor el remedio que la enfermedad", la de crear una empresa publica. Ya la creó Colau y no ha servido para nada.

"La ministra Ribera se está luciendo con su desastrosa gestión, sus vaivenes y su falta de un plan para afrontar este importantísimo reto". Y encima le ponen a la Montero para echarle una mano, que cada vez que habla sube el pan… y la luz. Menudo papelón están haciendo. Y el jefe bronceándose en Lanzarote.





El País

"El alza del precio de la luz diluye casi todo el ahorro de la rebaja del IVA en un mes y medio". El País, vocero sanchista, echa la culpa al mercado, el gobierno no tiene nada que ver. "Por más controles o modificaciones que las autoridades incluyan, el mercado se muestra insaciable". "El Gobierno trató de aliviar la factura de la luz de los consumidores a final de junio, especialmente para los más vulnerables", dice este panfletillo que por más que cambie de director cada dos por tres no tiene remedio.

Para salvarle la cara al amito Sánchez, que vaya lo que largó contra Rajoy a cuenta de la luz, se dedica a esparcir la basura. "Hace tiempo que el recibo de la luz es un arma con el que la oposición ataca al Gobierno de turno. Y lo suele hacer con el apoyo de buena parte de la población, que ha tirado la toalla en su intento de entender la factura por más que esta asfixie económicamente. Dos buenos ejemplos son el temporal de frío y nieve del pasado enero o la ola de calor que azota ahora a España. Las fuerzas políticas, cuando no están en el poder, caen en esta trampa golosa que, si consiguen llegar a La Moncloa, las pone contra las cuerdas". A ver, no, majos. Fueron Sánchez y Podemos quienes atacaron sin piedad a Rajoy, quienes aseguraron que con ellos eso no pasaría. Ahora a apechugar.





ABC





"El 'gobierno en la sombra' de Casado propondrá una ley frente a cada norma del Ejecutivo". Muy bien, eso, a currar. Ignacio Camacho dice que el tema de la luz ha pillado al Gobierno "enfrascado en las matemáticas de género y la prohibición del bombero torero". Es increíble que la gente se preocupe por el recibo de la luz con el problemón que tenemos con el bombero torero. La peña está tonta.

"Tras culpar al PP, a la oposición que no «arrima el hombro» y hasta a la siempre socorrida Unión Europea, en las últimas 48 horas varias ministras se han desparramado por los medios para anunciar una secuencia de estrambóticas e impremeditadas propuestas". "No tienen ni idea y se han puesto a improvisar lo primero que se les viene a la cabeza en la vaga esperanza de dar con la tecla". Con lo que rajaron en la oposición.

"El argumento más sensato que se ha escuchado en ese discurso exculpatorio es que éste no es un trastorno que se pueda arreglar de un día para otro. Cierto. Por eso lo tenían que haber pensado cuando prometían resolverlo de un plumazo, y en todo caso en el momento mismo en que llegaron al poder hace tres años". Ya se sabe, palabra de Sánchez.





Álvaro Martínez dice que el gobierno anda "dando palos de ciego, autorrectificándose y con una guerra interna entre el bando socialista y el podemita". "La prioridad del Gobierno siempre es aparentar que hace algo para atajar las críticas a su incompetencia gestora, simular que la cosa que se pone fea no va con él, estrategia que compatibiliza con despejar culpas, dentro y fuera de España, que en eso el desahogo del sanchismo no conoce fronteras: el martes, la ministra María Jesus Montero endosaba la responsabilidad del estacazo eléctrico a Aznar y a Rajoy y ayer Ribera se fue hasta Rusia para apuntar a Putin". Cuando gobernaba Rajoy era culpa de Rajoy, ahora es culpa de Putin. Es que no tienen mijita vergüenza.

La Razón

"Yolanda Díaz aún medita si suceder a Pablo Iglesias". Fue una orden de Pablo, Yoli. Se entretiene el editorial en bucear en las profundidades de Podemos. Es "prematuro dar por hecho su liderazgo y su candidatura a la presidencia del Gobierno, al menos, hasta que la propia Unidas Podemos, cuyo declive electoral no es un secreto para nadie, lleve a cabo el imprescindible debate interno y plantee una estrategia de futuro que enmiende su actual rumbo hacia la irrelevancia". Ya son irrelevantes, no son nada desde que Pablo se fue. Gracias Ayuso. Y solo que estemos en mitad de agosto perdona que un periódico le dedique noticia y editorial a un tema que no le importa ni a Dios.