El portavoz nacional del PP y alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha criticado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por pasar de "acoger el Aquarius a devolver en masa menores a Marruecos".

"Es imposible gobernar cuando se dice una cosa y se hace la contraria", ha lanzado el regidor tras la entrega de los premios Paloma de Bronce en la Plaza de la Villa.

Entiende, además, que las disputas internas entre socios de Gobierno lo que dañan es a la "imagen de España" al verse como "se pegan PSOE y Podemos".

También ha reprochado la ausencia de "seriedad" en una política como es la inmigración y ha acusado al Ejecutivo nacional de que su hoja de ruta es la "política de titular y de salir del paso".

Mientras, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reclamado al Ejecutivo central una "política clara" con los menores no acompañados. "Tenemos que colaborar pero pedirle al Gobierno que tenga una política clara. Lo que no podemos permitir es que haya menores no acompañados, menas, cada uno lo llama de una manera, deambulando por España", ha lanzado la líder autonómica antes de entrar en la misa oficiada por la Virgen de La Paloma.

Ayuso ha defendido que Madrid es una CCAA que está "cumpliendo con la Legislación" pero que se necesitan "más medios materiales y económicos". Considera que "la inmensa mayoría de estos menores deberían estar con sus familias" y ha reclamado "cabeza fría" a la hora de tomar decisiones.

Entiende que cuando "no se hace nada" sobre un problema "se generan situaciones que nadie quiere" y ha citado como ejemplo la "falta de integración". "Hace falta integrarles y que la mayoría, si tenemos la posibilidad, vuelva a sus casas porque no tiene sentido que estén dando vueltas por el país sin rumbo", ha zanjado.