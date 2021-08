Una concejal de la CUP censura en directo a un cómico porque no le gustan sus "bromas sexuales"

La ya exconcejal de la CUP en Navarcles (Barcelona) Ylènia Morros censuró en directo la actuación que el humorista Albert Boira llevaba a cabo la noche del pasado sábado en dicha localidad. Boira, que se define como "cómico pansexual" y fue el impulsor del primer concurso de monólogos LGTBI en España, sufrió en directo la censura de la edil separatista y antisistema porque no le parecían "adecuadas" sus "bromas de contenido sexual".

Ni corta ni perezosa, Ylènia Morros se dirigió al escenario, pidió el micrófono a Boira, reprochó al humorista los chistes y trató de aleccionar al público, que comenzó a protestar por la interrupción y por las consideraciones de la en ese momento concejal del equipo de gobierno.

"Ya sé que no os habéis sentido vosotros ofendidos porque no formáis parte de ese colectivo, pero sí que se han hecho algunas bromas de carácter sexual que no son adecuadas. Y nosotros luchamos cada día para evitar estas agresiones, para que estos colectivos tengan el respeto que se merecen", dijo la concejal. Boira replicó que siempre hace humor en primera persona y recordó el concurso de humor LGTBI del que es promotor. También pidió al público que no abucheara a la concejal.

Morros, concejal de Feminismos de Navarcles, debía ignorar el perfil de Boira como activista LGTBI, detalle que era conocido por otros miembros del gobierno municipal que habían contratado al humorista para las fiestas patronales.

El equipo de gobierno denunció la actitud de Morros, que ha dimitido. En su versión, el abandono del cargo nada tiene que ver con lo sucedido el pasado sábado con Boira sino que es fruto de un desencuentro con el resto de miembros del gobierno local, que según ella se limitan a gestionar en vez de a transformar la realidad. También acusa a sus excompañeros de desprecios políticos y personales.