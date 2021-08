A Sánchez no hay quien le levante de la tumbona: "En La Mareta se está como un rey"

El Mundo

"EEUU se abre a Trabajar con los talibán y la UE dialogará". "Los talibán han pasado de la noche a la mañana de ser considerados como uno de los movimientos terroristas más temibles del globo a tener la mano tendida de una comunidad internacional que ya empieza a verlos como un mal menor", dice el editorial.. Mas bien como un mal inevitable, si no puedes con el enemigo únete a él. "El reconocimiento de un régimen terrorista -que hoy se muestra como un lobo con piel de cordero- nos acarreará gravísimas consecuencias. Al tiempo". ¿Y de qué sirve no reconocer que han ganado?

"El caos en el aeropuerto de Kabul impide a Exteriores precisar los plazos para la evacuación de los españoles", pero a Sánchez no hay quien le levante de la hamaca.

"Ni la crisis geopolítica desatada a raíz de la toma del poder en Afganistán por parte de los talibán, ni el descrédito del Gobierno en un asunto de extraordinaria relevancia como la repatriación de menores en Ceuta, ni el alza insostenible del precio de la electricidad, ni los incumplimientos de las promesas del Ejecutivo en el calendario de vacunación han sacado a Pedro Sánchez de su descanso veraniego", dice el editorial flipando. Es que ni se inmuta, el tío. "Que el jefe del Ejecutivo haga el avestruz en plena canícula constituye una abdicación inaceptable de su responsabilidad institucional". Al fin y al cabo es funcionario.

Eduardo Alvarez dice que "lo peor que puede pasarle a un político es perder el olfato. Y a Pedro Sánchez parece que le ha sucedido". "En La Mareta se está como un rey. De modo que Sánchez concluiría que tontos esos líderes que suspenden vacaciones y que en su caso bastaba con que el community manager mandara dos tuits". Me van a jorobar a mi mis vacaciones unos afganos, vamos hombre. Si todo lo que ha pasado "no le ha parecido suficiente a Sánchez para dar la cara, quizá es que no sea el olfato el único sentido que ha perdido". Ese sentido del que hablas no lo ha tenido nunca.

El País

"Los talibanes prometen respeto a la mujer según la ley islámica". Estos son unos cachondos.

El editorial echa una buena bronca a Marlaska por el follón de los menores marroquíes. "Tuvieron que pasar casi 72 horas para que el Ministerio del Interior ofreciese explicaciones sobre la operación sorpresa desplegada en Ceuta para repatriar a unos 700 menores a Marruecos. La espera no ha servido de mucho. Las declaraciones del ministro han arrojado más confusión y han acrecentado las serias dudas de que las devoluciones —45 hasta la fecha— se atengan a los procedimientos legales".

"Resulta chocante que el ministro del Interior reduzca a la categoría de "disquisiciones técnico-jurídicas" los graves reproches a la falta de cobertura legal de la operación" . Y eso que es juez. "En Ceuta había un problema y las autoridades han querido solucionarlo con una chapuza. Cabía esperar otro comportamiento y otro trato a esos menores por parte de este Gobierno". Marlaska, hueles a cadáver.

ABC

"La amnistía de los talibanes no frena el éxodo". "La retirada de Kabul refleja el fracaso de algo superior, de una entera racionalidad tecnocrática desarrollada por EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial y extendida desde el Pentágono hasta el último periodista. Su fracaso es general, completo: el de tantas voces explicativas del mundo que ahora se contradicen, o solo balbucean, y el del propio gobierno, por supuesto, incapaz de rematar sus invasiones con situaciones de estabilidad vagamente democrática", dice Hughes.

El editorial va contra Marlaska, más que quemado que la pipa de un indio. "La paralización momentánea del programa de expulsión colectiva de los menores que entraron en Ceuta en la avalancha el pasado mes de mayo, y la petición de información a Interior por parte de la Audiencia Nacional sobre las órdenes de retorno a Marruecos emitidas a tal efecto por el Ministerio, suponen el enésimo choque del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska con la ley"

"La chapuza administrativa y jurídica se cronifica en Interior". "Parece claro que Marlaska tiene un problema serio con la justificación legal de lo que hace, que él trata de solventar con una especie de ‘ordeno y mando’, todo muy sanchista, que prevalece sobre lo que marca la ley". Marlaska es el escudero de Sánchez.

La Razón

"Los talibanes instauran un emirato islámico". "Caos en la repatriación del personal de la embajada y los traductores".

"Pedro Sánchez continúa de vacaciones y gestiona la crisis a golpe de tuit".

El periódico sigue atizando a Biden sin piedad." Joe Biden, no sólo se ha negado a reconocer cualquier incumbencia propia en la gestión del fiasco de Afganistán, sino que ha cargado las culpas sobre el Gobierno de Kabul y a su Ejército".

"Pero, no contento con esa exención de la responsabilidad, verdadero insulto a la razón, el inquilino de la Casa Blanca añadió a su error la ignominia de reconocer que la intervención militar en el país asiático, que se llevó a cabo bajo el lema «Libertad Duradera», nunca tuvo la intención de exportar la democracia y el respeto a los derechos humanos, sino proteger a los Estados Unidos del terrorismo y castigar a los autores de los atentados del 11 de septiembre, lo que se consiguió con la captura y ejecución extrajudicial de Ben Laden". O sea, que se trataba de una mera venganza personal.

"Algunos millones de afganos se creyeron las palabras de buena voluntad de los países occidentales y lucharon por poner en pie una democracia, imperfecta, claro, pero no gratuita, porque a las decenas de miles de soldados y policías afganos muertos en la guerra contra el talibán hay que sumar los dos centenares de miles de civiles que murieron en el fuego cruzado, que perdieron la vida en los atentados con bomba o que fueron directamente asesinados por los insurgentes". Y ahora los talibanes los pasarán a cuchillo.

Marhuenda está indignado. "Fue una de las intervenciones más lamentables que he visto nunca. Un comandante en jefe que se ha rendido protagonizando una de las retiradas más bochornosas del ejército estadounidense. Biden es, simplemente, patético. Fue un simple acto de venganza que ha costado decenas de miles de muertos y billones de dólares". Han engañado a los afganos y ahora los condenan a morir.