Despega el A400M que trae a España a las primeras 55 personas evacuadas de Afganistán

Los primeros españoles y traductores afganos evacuados del aeropuerto de Kabul durante la jornada de este miércoles llegarán a nuestro país en próximas horas. Un avión de transporte A400M del Ejército del Aire ha despegado sobre las 20.00 horas de la base aérea de Al Minhad, en Dubai, que está siendo utilizada por España y otros países occidentales como cabeza de puente para las evacuaciones de Afganistán.

La aeronave se dirige a la base aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, donde está previsto que lleguen a primera hora de la mañana el personal diplomático español que ha sido evacuado, junto a algunos trabajadores españoles en organismos internacionales, otro personal de la Unión Europea y algunos traductores que sirvieron a las tropas españolas y que van acompañados por sus familias. En total, hay unos 55 pasajeros.

Quien no está en el avión es el embajador español en Afganistán, Gabriel Ferrán Carrión, que sigue el ejemplo de sus colegas francés e inglés y no abandonará el país asiático hasta el último avión. Se da la circunstancia además de que el embajador, nombrado por el gobierno de Mariano Rajoy, terminó su servicio en el país a principios de agosto y estaba en la zona a la espera de que se designara a su sustituto y éste tomara posesión de la embajada. Lógicamente, no se habrá quedado solo.

Hasta dos aviones A400M españoles estaban esta mañana en Dubai a la espera de una ventana de oportunidad para hacer el primer viaje de evacuación en Afganistán. La misma se ha abierto y uno de los aviones ha salido hacia el aeropuerto de Kabul a primera hora de la mañana, y ha aterrizado en el mismo un poco antes de las 13.00 horas. Tras dos horas para cargar a los evacuados y prepararlo todo, ha salido del aeródromo afgano llegando de nuevo a la base aérea dubaití a primera hora de la tarde.

El avión que ahora ha partido este miércoles por la noche hacia España en el avión que se había quedado en espera en Dubai mientras el otro realizaba el vuelo Dubai-Kabul-Dubai. Su tripulación estaba fresca y tenía los depósitos de combustible llenos para realizar el viaje. El avión que ha ido a Afganistán y su tripulación se han quedado en la base para realizar las revisiones aéreas correspondientes y descansar tras las horas de vuelo realizadas.

Precisamente, poco después de que el vuelo de Kabul llegase a Dubai, también a esa base estadounidense en los Emiratos Árabes Unidos un tercer avión A400M del Ejército del Aire que ha salido en la mañana de este miércoles desde la base aérea de Zaragoza y que va en configuración medicalizada por si fuera necesario.

A primera hora de la noche también ha salido desde Madrid un avión de Air Europa con código militar, que se dirige también hacia la base de Al Minhad. Air Europa tiene actualmente un contrato de transporte de tropas con el Ministerio de Defensa y se encarga de realizar transporte de tropas o personas cuando las Fuerzas Armadas necesitan una mayor capacidad para realizar esos movimientos que la que tienen por sí mismas.

El Airbus 787-8 Dreamliner movilizado por la compañía aérea española tiene una capacidad de cerca de 250 pasajeros divididos en tres clases diferentes. Una capacidad muy superior a la que ofrecen los aviones de transporte militar para proporcionar una comodidad similar para los usuarios. Hay que recordar que los aviones militares ni siquiera están insonorizados en su interior.

Por las imágenes proporcionadas este miércoles por el Ministerio de Defensa, los aviones españoles no sólo están cargando personas en Afganistán, sino que también se están llevando algunos palets de carga.