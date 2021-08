Interior afirma que no ordenó expulsar a los menas y responsabiliza al gobierno de Ceuta

El Ministerio del Interior asegura que no es la administración responsable de la expulsión de los menores no acompañados (menas) desde Ceuta y que en ningún caso dio la orden de retorno a Marruecos, un trámite que, insiste, solicitó el Gobierno de Ceuta. Son las alegaciones que ha presentado el departamento que encabeza Fernando Grande-Marlaska a la Audiencia Nacional y solicitan, por lo tanto, que no admita el recurso presentado por la Asociación Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional había reclamado al Ministerio del Interior que remitiera en un plazo de 24 horas el oficio de 10 de agosto en el que la Secretaría de Estado de Seguridad fundamenta la repatriación de menores en virtud del Acuerdo de 2007 firmado con Rabat.

En dicho oficio, remitido a la Delegación del Gobierno de Ceuta, Interior pidió "efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos" por "indicación del ministro". En esa comunicación se indica textualmente: "Rogamos se proceda a ejecutar las previsiones recogidas en el artículo 5 del Acuerdo entre el Reino de España y Marruecos de 2007 sobre la cooperación en el ámbito de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado", según afirma EFE.

Sin embargo, ahora Interior se escuda en que "no existe acto o instrucción del Ministerio que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos" porque "no se trata de un acto dictado por un ministro o secretario de Estado", argumenta el escrito dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

"Debe concluirse que, en realidad, el recurso ante la Sala se interpone contra el acuerdo por el que ordena el retorno de los menores, que no ha sido dictado por el Ministerio del Interior", recoge el escrito. Por este motivo, entiende que la Sala "no sería competente para conocer el recurso".

Lo pidió el Gobierno de Ceuta

"El escrito cuya copia se solicita se limita a poner de manifiesto que el Ministerio del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos", señala Interior en un recurso que firma el secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, en la línea de lo defendido por Interior estos días: que es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores.

El 'número dos' de Grande-Marlaska considera que "no existe actividad administrativa impugnable por parte del Ministerio del Interior. Interior se refiere a que el procedimiento para el retorno de menores está siendo ya objeto de enjuiciamiento en Ceuta, por lo que entiende que la tramitación del recurso en la Audiencia Nacional "vulnera la litispendencia" al plantear una medida cautelar que "carece de sentido y eficacia".

Acuerdo de 2007 con Marruecos

"En base a ello", continúa Interior, "desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta se ha venido solicitando la aplicación del Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007". "En estos términos dirigió su último escrito, del pasado 10 de agosto, a la Delegación del Gobierno en Ceuta, la cual --a su vez-- lo remitió a la Secretaría de Estado el mismo día".

Interior, que adjunta copia de todas estos trámites, señala que el 10 de agosto "se dirigió un escrito rogando se procediera a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos". "Todo ello con el fin último de garantizar en cada caso las condiciones de reunificación familiar efectiva del menor o su entrega a cargo de una institución de tutela", añade.

El departamento ministerial recuerda que la entrada a Ceuta de personas procedentes de Marruecos los días 17 y 18 de mayo "hizo necesario implementar medidas para garantizar la efectiva protección y tutela", incluyendo a los niños, así como para su "retorno siempre que ello sea aconsejable tras haber analizado sus circunstancias personales".

Vivas desconoce si hay expedientes individualizados

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, preguntado en la Cope por la posibilidad de que desde el Gobierno o el ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska se delegue toda la responsabilidad de la actuación en el Ejecutivo de la ciudad, Vivas ha respondido que espera "que eso no ocurra" y ha insistido en que él habla "frecuentemente" con el ministro "y esto se está haciendo de manera conjunta" porque "es un problema de Estado".

Por otra parte, cuestionado sobre si existen los correspondientes expedientes para cada menor o se han documentado los tratamientos individualizados, el presidente de Ceuta ha señalado que "ese detalle" no lo conoce, aunque ha asegurado que "los menores han estado debidamente atendidos" por "personal cualificado".