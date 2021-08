El vicepresidente de la Generalidad desautoriza a Aragonès y amenaza al Gobierno con el "lo volveremos a hacer"

Nueva muestra de deslealtad a ERC y exhibición de amenazas por parte de Junts per Cataluña (JxCat). Esta vez ha sido el vicepresidente de la Generalidad, Jordi Puigneró, quien ha refutado y corregido a Pere Aragonès, un presidente cada vez más debilitado, al decir que no se puede renunciar a la unilateralidad y que la mesa de diálogo no durará ni los dos años de margen que JxCat pactó con ERC para explorar la vía del diálogo con el Gobierno.

Puigneró, hombre de confianza de Puigdemont en el Govern catalán, ha aprovechado la clausura de la denominada "Universidad catalana de verano" (un evento separatista que se celebra en la localidad francesa de Prada de Conflent) para cargar contra los partidarios de la mesa de diálogo, en síntesis los dirigentes de ERC, y augurar que ese mecanismo tendrá un breve recorrido. También ha reprochado a ERC que haya renunciado al ejercicio de la unilateralidad porque, a su juicio, eso resta peso y capacidad de presión al independentismo en la negociación con el Gobierno.

"Autodeterminación y gestión están ligados", ha manifestado en un claro aviso a Pere Aragonès. "Los catalanes somos gente de diálogo y negociación y es el Estado quien no quiere negociar, quien actúa de manera unilateral. Por eso no podemos renunciar nosotros a esa vía y si no hay avances en materia de autodeterminación, la mesa no durará ni dos años".

El dirigente separatista ha reconocido que importantes y poblados sectores del independentismo están desorientados, "desanimados y pesimistas", pero ha añadido que "no nos podemos permitir el pesimismo porque desde 2010 han pasado muchas cosas y hemos avanzado mucho". "Hemos ejercido dos veces el derecho a la autodeterminación, el 9 de noviembre de 2015 y el 1 de octubre de 2017. Nos hemos autodeterminado dos veces, pero no hemos sido capaces de ejercer la independencia. Lo volveremos a hacer cuantas veces haga falta", ha abundado. Además, se ha jactado del desgaste del Estado provocado por el "procés", sobre todo en términos de imagen porque "ahora han de ir por los sitios explicando que son una democracia plena".