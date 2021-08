El pequeño Nicolás, hospitalizado tras un incidente con un vigilante en Marbella

El pequeño Nicolás protagonizó un nuevo incidente el pasado viernes tras asistir a un concierto en Marbella. Según su propia versión, a la que ha tenido acceso El Confidencial, todo sucedió en la parada desde la que se trasladaba a los asistentes a la actuación. Era la hora de desalojar la zona, ya que las restricciones por la pandemia imponen el cierre de los establecimientos de ocio nocturno a las 2:00.

Fue entonces cuando un miembro del servicio de seguridad "me cogió como una oveja y me metió dentro de un autobús", asegura. "Me subió incluso sin llevar mascarilla", así que "le dije que estaba con un amigo y bajé para esperarlo fuera", señala el pequeño Nicolás. Y, en ese momento, según su versión, el vigilante le propinó un puñetazo en el rostro y después fue reducido en el suelo.

Acabó yendo a urgencias. Allí se le realizó un TAC craneal y radiografías del brazo derecho. El diagnóstico fue "policontusionado", "traumatismo cerebral", "conmoción sin pérdida de conocimiento y/o amnesia", "traumatismo facial", "hemorragia subconjuntival en el ojo derecho" y "contusión en el codo derecho", donde no se detectaron "lesiones óseas agudas".

Francisco Nicolás pasó a la unidad de observación a las 10:30 de la mañana de ese día y permaneció en una camilla hasta que le dieron el alta a las 17:52. Le recetaron un tratamiento farmacológico para el dolor y se solicitaron pruebas en Oftalmología para realizar un seguimiento del estado del ojo afectado.

El joven confiesa que, tres días después de lo sucedido, se encuentra dolorido por las lesiones sufridas, que le cuesta conciliar el sueño y que tenía cierto temor porque trascendiera el incidente porque todavía no se lo había contado a su madre. Además, "algunos van a pensar que me lo he inventado", señaló al citado periódico. El joven aún no ha interpuesto la denuncia. Lo hará, asegura, cuando se encuentre mejor.