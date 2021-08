La entidad 'Hablamos español' denuncia a TV3 por un delito de odio en un programa infantil

Hablamos español, la entidad dedicada a la defensa del idioma común en las comunidades bilingües, ha denunciado ante la fiscalía de Barcelona a TV3 por la emisión de un programa infantil, L'au pair, en el que uno de los personajes, el mago Lari, se dirigía a unos niños de corta edad con la siguiente frase en español: "Soy el calamar gigante, vengo a comerme a la princesa". Acto seguido puntualizaba mirando a cámara y en catalán: "Parlo en castellà perquè així semblo més dolent" ("hablo en castellano porque así doy parezco más malo").

Según la denuncia de Hablamos español, entidad presidida por Gloria Lago, este hecho "va dirigido a un público infantil de corta edad, por lo que carece de cualquier capacidad de discernimiento y por tanto supone un acto de claro adoctrinamiento hispanófobo".

En los fundamentos jurídicos de la querella se destaca también que "el discurso del odio no está protegido por la libertad de expresión ideológica, pues esta no puede ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones injuriosas que encierran un injustificable desprecio hacia colectivos de personas con una determinada característica, ya sea racial, sexual, religiosa, lingüística o ideológica. Estos comportamientos no merecen la cobertura de derechos fundamentales como la libertad de expresión (art. 20 de la Constitución Española) o la libertad ideológica (art. 16 CE), pues encierran una intolerancia incompatible con el sistema democrático".

La denuncia apunta además que "cuando se identifica con el mal y lo monstruoso el empleo de la lengua española, se está transmitiendo a los niños esa cultura del odio, lo que supone un hecho de especial gravedad que debe ser atajado por parte de la Administración de Justicia de un auténtico Estado Democrático y de Derecho".

El programa forma parte de la programación veraniega de TV3 y el episodio en cuestión ha sido considerado la traslación a horario infantil del "puta Espanya" que personajes como el supuesto humorista Jair Domínguez utilizan para congraciarse con el público más sectario del sector independentista.

En un comunicado de prensa hecho público por Hablamos español, la entidad asegura que "este tipo de "recursos" también se utilizan en Galicia. La carrera por la lengua Correlingua a la que van los escolares gallegos en horas lectivas, finaliza con una actuación de este tenor. A veces se corean consignas para burlarse de quien habla español y en otras ocasiones los personajes malvados hablan español y los buenos se expresan en gallego".