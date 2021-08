La impunidad de los fastos con los que están siendo recibidos los etarras que salen de prisión y el acercamiento a cárceles vascas del resto de terroristas por parte del Gobierno de Pedro Sánchez ha provocado indignación en las víctimas del terrorismo que están viendo cómo ETA está imponiendo su relato.

Los últimos homenaje que se ha celebrado ha sido el llamado Ospa Eguna de Alsasua, manifestación en San Sebastián a favor de los presos etarras y el recibimiento multitudinario en Bilbao del asesino Agustín Almaraz Larrañaga. Este fin de semana en la localidad navarra los proetarras han humillado una vez más a la Guardia Civil con la permisibilidad del Gobierno.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio la hija del hija del comandante de caballería y jefe del Cuerpo de Miñones de Álava asesinado por ETA, Jesús Velasco Zuazola, y miembro del Consejo Directivo de la Fundación Villacisneros, Ana Velasco Vidal-Abarca, ha denunciado cómo "la sociedad, la clase política y las instituciones" están asistiendo a esta situación sin apenas alterarse.

Ha recordado que de los tres son "las instituciones" las que "tienen la obligación de impedir esos homenajes y que no lo hacen" cuando "tienen instrumentos legales para hacerlo". "No lo hacen porque no hay voluntad política", ha remarcado. En este sentido ha dicho que tanto en el País Vasco como en Navarra "la ideología del odio que sustenta al terrorismo campa a sus anchas".

En estas regiones y ante la pasividad de las instituciones se considera "a los terroristas como héroes" y se "daña a las víctimas" y también hay "cómplices, que son muchos y son los separatistas". Ana Velasco cree que "es una cuestión moral" porque "tendría que haber una unanimidad absoluta" en el rechazo a estos homenajes.

En los últimos años se han celebrado "700 actos de enaltecimiento del terrorismo que no han tenido ninguna consecuencia" ha apuntado la hija de Jesús Velasco y ha recordado cómo Vox y las asociaciones de víctimas han solicitado "escritos que han sido archivados". Piensa que "el peso de la responsabilidad recae en la Justicia y en los delegados del gobierno que tienen potestad de prohibir y no lo hacen".

En este sentido ha comentado que "el Gobierno de España depende del partido de ETA, es así de duro pero es así la realidad" y que por eso "no quieren molestarles". Ana Velasco ha dicho que se debe a que "el País Vasco está en manos del separatismo y nadie se atreve a tocarlo". En esta región "a los que les repugna lo que están haciendo con los terroristas están callados". Cree que "es algo que no se puede mostrar" y que "todos lo sabemos y todos miran para otro lado". Por este motivo piensa que "le han entregado el País Vasco al separatismo y la mitad de ese separatismo es el partido de ETA y la otra el PNV, que siempre ha dado oxígeno a ETA cuando lo ha necesitado".

Tolerar los actos envilece a la nación

Ana Velasco también ha dicho que "la Justicia no se atreve a actuar" y que "no hay más que contemplar con perspectiva todo lo que ha sucedido". Piensa que "los actos se toleran y eso envilece a la nación y la sociedad" y "que se tolere que se hagan homenajes a los criminales es repugnante".

En este sentido, ha comentado el homenaje que hay previsto en Mondragón en favor del autor del atentado de la Casa Cuartel de Zaragoza, el asesino Henri Parot, el próximo 18 de septiembre. Cree que "si lo del 18-S finalmente ocurre nos habremos ensuciado todos y eso es un fracaso absoluto". Por eso ha incidido en que "derrotar al terrorismo no es solamente que dejen de matar es que dejen de ser los señores de la calle, de mirar con altanería y de influir en las instituciones. Derrotarlos es arrinconarlos y está sucediendo todo lo contrario".

También ha comentado que "no tendría que haber ninguna Ley de Memoria Democrática" porque "están intentando cambiar la historia". Ana Velasco cree que "el objetivo" es decir que "como ETA ya no mata, ya no existe y que, como ETA no existe, tampoco lo hacen las víctimas". Velasco ha añadido que las víctimas "son los mártires y los héroes de la democracia española" y que "no se puede renunciar de todo ese sacrificio".

"ETA sigue queriendo destruir la unidad de España y quieren que los héroes sean ellos y, en cambio, que a las víctimas se les ridiculice y se les ningunee" ha indicado Ana Velasco. Piensa que "tenemos que hacerlo todos los españoles" el próximo 18-S. Que se salga "a la calle a increpar a estos miserables que hacen homenajes a criminales como Parot".