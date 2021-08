"Hay algo en la cocción de Casado como líder que le impide cuajar"

El Mundo

"Casado lanza desde Galicia" su "alternativa" al "Gobierno más radical". Dice Raúl Conde que de donde no hay no se puede sacar. "El ayusazo, dicen, disparó a Casado en toda España, pero hay algo en su cocción como líder que le impide cuajar. Dispone de una base de poder territorial y de la ventaja del suicidio de Ciudadanos. Sin embargo, carece de un discurso sólido y de la habilidad suficiente para neutralizar la producción propagandística de Moncloa". En realidad es muy simple: Casado no es un líder.

"A Casado le dijeron que tenía que evitar la anemia marianista para no esperar a heredar el cargo de presidente. Pero la mezcla de impericia, debilidad y excitación que exhibe le lleva a olvidar los deberes de la oposición en un partido de Estado". ¿Deberes? Con un tipo como Sánchez no se puede negociar nada.

Como decía ayer Lucía Méndez, Sánchez "ha evidenciado su capacidad de resucitar, cambiar, contradecirse sin que el rubor asome a sus mejillas, abrir nuevas etapas cada dos por tres, y no dar una batalla por perdida". Solo hay una cosa que no cambia. Su mala relación con Casado. En el PSOE dicen que "el tono inclemente y faltón del PP contra Pedro Sánchez puede influir en que el contacto no sea más fluido". Ya nos hemos olvidado del no es no de Sánchez y su desprecio al líder de la oposición, que representa a media España, durante la pandemia. Ay, los periodistas sanchistas.

El País

Claro que a sanchista no hay quien gane a Carlos Cué, que ayer daba la bienvenida a Su Sanchidad al nuevo curso político con un artículo masaje… otro artículo masaje. "El éxito de la operación afgana ha terminado de apuntalar el nuevo Ejecutivo". "Ahora en La Moncloa esperan que las encuestas también empiecen a mostrar que se ha frenado la caída y empieza una recuperación de las expectativas del Gobierno". Y si no, para eso tiene a Tezanos a sueldo.

"Desde el punto de vista político, la crisis y su solución han consolidado internamente al ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que ha coordinado toda la operación y es la nueva pieza clave del Ejecutivo. También ha salido muy bien parada Margarita Robles, ministra de Defensa, que ya lo era en la anterior etapa, pero ha sido Bolaños quien ha llevado el peso de las decisiones y ha inaugurado una nueva etapa como relevo de Calvo en la coordinación, una de las cuestiones, con la comunicación, más criticadas internamente en la anterior etapa". Cierto, no se hablaba de otra cosa en los chiringuitos de las playas, ¡qué bien lo ha hecho Bolaños!, decía la peña entre cañita y sardina.

"Pero también ha apuntalado a Óscar López, el nuevo jefe de Gabinete, con un perfil opuesto al de Redondo". Bueno, bueno, Óscar López ha alcanzado una popularidad que ni Pablo Iglesias.

"Es un hombre de partido que prefiere el perfil bajo, pero está detrás de todos los movimientos y en especial de la búsqueda de una imagen de Sánchez más cercana, con actos por toda España en los que entra en contacto con los ciudadanos". Gracias a Óscar, a Sánchez le reciben con aplausos allá donde va. "Óscar está buscando sacar al presidente de la cápsula de La Moncloa para romper ese desgaste de su imagen, que improvise más, que no vaya todo enlatado. Y si a cambio hay que aceptar el abucheo de unos pocos de Vox, como pasó en Extremadura, es un coste que se debe asumir". Todo el que abuchea a Sánchez es de Vox, por supuesto.

"El Gobierno está pues convencido de que ha arrancado el nuevo curso mucho mejor de como estaba antes del verano, y confía en que la recuperación económica cambie por completo el ambiente social y eso le permita reforzarse políticamente". Un azucarillo para Cué. Se lo ha ganado.

El editorial sermonea a la UE por la crisis migratoria que se aproxima por la chapuza de Afganistán. "La tentación de blindar las fronteras empieza a ser algo más que una tentación". "La UE ni debe ni puede abandonar a familias enteras que huyen de Afganistán por haber apoyado durante años la construcción de un sistema de valores, derechos y libertades acorde con los estándares occidentales. La deuda de Europa con esas personas solo puede saldarse ofreciéndoles protección eficaz y la garantía de continuar sus vidas fuera del actual infierno afgano". El mismo periódico que mantuvo al mundo en vilo tras los atentados del 11- S y criticó la actuación de EEUU en Afganistán. "Es la UE quien debe repudiar cualquier tentación de blindaje o, peor aun, cualquier cálculo electoralista para pescar un puñado de votos xenófobos". Claro, nos traemos a todos los afganos a Europa. Y luego hablan de populismos.

ABC

"Sánchez dispara el gasto en la presidencia del Gobierno". "Pedro Sánchez no solo mantiene el gabinete de ministros más amplio de toda la democracia, sino también el aparato de altos cargos y asesores más sobredimensionado de cualquier presidencia del Gobierno", denuncia el editorial.

Los columnistas siguen inspirándose en Afganistán. "Pobres afganos: habrán sido los conejillos de indias de un experimento estadounidense sobre el que nunca se les consultó", dice Guy Sorman. "Estados Unidos, durante la próxima generación, defenderá solo sus intereses directos, si se ven amenazados. El paraguas estadounidense, que desde 1945 protegía a Europa y algunas dependencias asiáticas, Taiwán y Corea del Sur, se ha cerrado". Toca hacerse mayor y que Europa se defienda solita.

Ignacio Camacho alucina con los discursos triunfalistas de Europa y EEUU. "Se ufanan Europa y Estados Unidos de la retirada de Afganistán como si en esa vergonzante operación hubiese algo de lo que jactarse. Una milicia de cabreros con kalashnikov y turbante ha puesto en fuga a una alianza de potencias (?) económicas, tecnológicas y hasta nucleares, obligándolas a salir de cualquier manera dejando instalaciones, documentos y armas en manos de los talibanes. Misión cumplida, proclama orgulloso Sánchez". Si no fuera por la gente que se ha quedado atrapada sería de carcajada.

"Ahora sólo hay humillación y desbandada, millones de afganos abandonados en el infierno de una atroz teocracia, el preludio de una segura hecatombe ante la que Occidente se encogerá de hombros dentro de unas semanas. Estamos presumiendo de un fracaso, ufanándonos de haber salido por patas". En un mes, nadie hablará de Afganistán.

La Razón

"El PP consolida su crecimiento y podría gobernar con Vox". "No parece que la crisis de Afganistán, a la que el Ejecutivo trata de sacar el mayor rédito de imagen posible, tras una gestión muy notable, sería absurdo no reconocerlo, vaya a ser la baza electoral a jugar, más aún cuando todavía quedan dos años para las próximas elecciones", desanima el editorial a El País.

Marhuenda no es "optimista ante el inicio del curso político y me temo que será bastante bronco". "Al PSOE siempre le viene bien la tensión y el enfrentamiento, aunque el trabajo sucio lo deja en manos de sus socios de coalición y sus palmeros mediáticos que llegan con renovados bríos en su labor en defensa de las bondades y virtudes del ejecutivo", dice en relación a los lametazos de Cué a Sánchez.

"La política es una montaña rusa y las encuestas le van muy bien al PP que podría gobernar con el apoyo de Vox, pero, como dicen en la Moncloa, hay partido porque quedan más de dos años para las elecciones y ahora llega el maná europeo". Sánchez se siente "optimista". Es lo que tiene las largas vacaciones, que uno vuelve más relajado, como contento. Y como quedan dos años para las elecciones, nos podemos ir ahorrando las encuestas.