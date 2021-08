"El Gobierno tiene la llave para bajar el precio de la luz" pero no quiere

El Mundo

"Biden sale a la carrera de Kabul y deja atrás a cientos de americanos". "Washington se va de Afganistán dejando al mando a los mismos que vino a derrocar hace dos décadas". Hemos hecho el mayor ridículo de la historia.

En casa lo que preocupa es el bolsillo. "La luz dispara el coste de la vida ante la parálisis de Ribera". Dice el editorial que "es una incógnita cómo va a arreglárselas esta vez el Gobierno para esconder y derivar su responsabilidad de las perjudiciales consecuencias que estamos padeciendo los españoles a causa de su nefasta gestión económica". Esta vez no será fácil distraer al personal. La gente ve cómo los precios se disparan mientras sus salarios no se mueven y es imposible llegar a fin de mes. Eso no hay conejo de la chistera que lo oculte.

"La consecuencia más directa es que la clase media pierde una vez más nivel adquisitivo, con los precios de algunos productos básicos de la cesta de la compra por las nubes". "La subida del IPC depende de multitud de factores. Pero a la hora de establecer las causas que han propiciado este empuje cabe destacar una por encima de todas: el desorbitado precio de la luz. Y es aquí donde debe señalarse sin miramientos al Gobierno que se hacía llamar de lo social y de la gente". El Gobierno que iba a arreglar en un plis plas el problema de la luz. Otro embuste con el que Sánchez ganó las elecciones más fraudulentas de la democracia. Dicen que Sánchez va a salir de Moncloa y bajar a la calle. Le esperamos para correrle a gorrazos. Mentiroso.

El País

"Los precios se desbocan por la luz y lastran la recuperación". El País se cuida muy mucho de dejar al margen al Gobierno. "La incesante subida de los precios de la electricidad ha dejado de ser un problema sectorial para convertirse en una amenaza sistémica sobre la incipiente recuperación de la economía española", dice el editorial. Cachis, ellos que tenían puestas sus esperanzas en que la recuperación económica mantuviera a Sánchez en Moncloa por los siglos de los siglos y viene la luz a jorobarlo.

"Aunque la mayor parte de la subida de la electricidad se explica por el encarecimiento del gas natural y de los derechos de CO2, en España concurren elementos estructurales que amplifican estos efectos. Es responsabilidad de las autoridades corregirlos. No se trata de desmontar el mercado mayorista eléctrico, pero sí de evitar que sus oscilaciones se trasladen con tanta virulencia al precio minorista, algo que, como ha señalado el Banco de España es singular del mercado eléctrico español. En esta línea, aunque sin concretar medidas, se manifestó ayer la vicepresidenta Teresa Ribera en sede parlamentaria". Sí, anunció que iba a crear una comisión y todos nos quedamos mucho mas tranquilos.

ABC

"El Gobierno vuelve a escudarse en Bruselas y las eléctricas mientras la luz sigue imparable". Como con las mascarillas. Ese truco ya no cuela.

"La vicepresidenta Teresa Ribera ha comparecido hoy en el Congreso, pero no ha anunciado ninguna medida concreta y urgente para paliar los efectos de este coste sobredimensionado, que supera con creces el precio de esta energía en los demás países europeos de nuestro entorno", dice el editorial.

"El precio de la luz no solo está lastrando el bolsillo de los españoles, sino también la productividad del país con unos costes empresariales que en algunos sectores empieza a ser inasumible. Y también está perjudicando la imagen de un Gobierno que ha hecho del populismo la bandera más ineficaz posible para luchar contra una subida tan abusiva de la electricidad".

Y pone el dedo en la llaga. "El Gobierno tiene la llave para bajar el precio de la luz por la vía de los impuestos en lugar de elucubrar con ocurrencias, como la de nacionalizar la parte hidráulica de las compañías eléctricas, o crear una empresa pública que invada el mercado a capricho hasta intervenirlo. Pero en eso, Sánchez calla". "Por ahí tiene Moncloa una vía con la que abaratarla… Eso sí, dejando de ingresar dinero de modo automático en las arcas públicas". Hay que pagar su ejército de enchufados y el dinero no cae del cielo.

Ignacio Camacho señala que "por mucho menos la derecha tendría que enfrentarse a una revuelta callejera". También Isabel San Sebastián se imagina "dónde estarían las huestes de Podemos en este preciso momento si quien gobernara en España fuese el centro-derecha. Yo se lo digo: en las plazas, armando bronca, quemando contenedores y arrojando adoquines a la Policía, como protesta por un precio de la luz que calificarían de robo a las clases populares. Sus líderes acapararían horas de televisión denunciando el abuso intolerable de las eléctricas y llamando a su nacionalización, mientras sus diversos terminales sociales, emboscados en presuntas organizaciones vecinales, de consumidores y demás tapaderas, se encargarían de poner el grito en el cielo acusando a la casta de lucrarse con unos recibos que se han triplicado en un año y no dejan de subir. Dado que la casta ahora la conforman ellos, apenas se oye un ruido de sus labios y las calles están tranquilas, porque ellos son y han sido siempre quienes las agitan a su conveniencia, que ahora consiste en beneficiarse del dineral que recauda el Gobierno, vía impuestos, gracias a esa tarifa disparada". Mientras ellos viven como marajás, la gente no llega a fin de mes.

La Razón

"El PP no ve posible un acuerdo para el CGPJ antes de Navidad". Otra vez a vueltas con los jueces.

Dice Marhuenda que "hay que renovar el CGPJ, pero no a cualquier precio. Los intentos de la izquierda y el independentismo de imponer candidatos inaceptables hacen imposible que el PP apoye la renovación que quieren imponerle". "No descartó que el PSOE entre en razón y propicie una renovación que se ajuste al espíritu constitucional. Es algo de sentido común. Sánchez se apuntaría un éxito, pero también Casado, si ponen juristas de reconocido prestigio e independientes"…. "Sánchez lo tiene que entender". El bueno de Marhuenda lleva todo el verano vendiéndonos lo majo que es Sánchez. Sánchez lo entiende todo, Marhu, no es tonto, simplemente no le da la gana.