El Gobierno reprende a Aragonés por fijar el referéndum en 2030: "Éste no es el camino"

El Gobierno se ha visto obligado a lanzar un claro aviso al presidente catalán, Pere Aragonés, por fijar este lunes su horizonte para la celebración de un referéndum de independencia en Cataluña en el año 2030. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, entonó un mensaje estudiado al milímetro:

"Hemos escuchado en el día de ayer al presidente de la Generalitat hablar de independencia con un horizonte 2030... Claramente, éste no es el camino. Éste no es el camino del diálogo, éste no es el camino del reencuentro... Disposición al diálogo toda, pero creemos que el camino no es indicar horizontes para la independencia. Ha quedado claro que ésa no es la vía que quiere y desea el Gobierno de España".

Una advertencia de cartón piedra tras un Consejo de Ministros en el que Rodríguez vetó el camino de los futuribles y lo recondujo a la senda del entendimiento presente, basado en la agenda de la recuperación social y económica que permitirán los fondos europeos de reconstrucción. Y para muestra, un botón: "Hoy hemos liberalizado 477 Km de la AP7 y la AP2. Es una gran noticia para Cataluña que llevaban mucho tiempo esperando y que forma parte de esa agenda de recuperación justa que llevaban mucho tiempo esperando..."

La voluntad de Pere Aragonés de tensar la cuerda es lo que mantiene en el aire la fecha y la constitución de la mesa de diálogo para Cataluña, prevista para la semana del 13 de septiembre pero que el Ejecutivo posterga hasta la tercera semana del mes dejando en el aire si Pedro Sánchez participará o no como hizo con su predecesor, Quim Torra, en 2020. Una presencia que parecía confirmar Rodríguez al recordar que "el presidente del Gobierno ya estuvo en esa primera cita de la mesa de diálogo y que es una apuesta por el reencuentro y el diálogo de este Gobierno".

Bolaños confirma la congelación

El escenario catalán condicionará considerablemente el contexto de la legislatura en general y de este periodo de sesiones en particular, toda vez que Gobierno y PSOE ya admiten que habrá que aprobar unos nuevos Presupuestos anuales para dar cauce a los fondos europeos Next Generation, para lo cual necesitará amarrar el apoyo de su socio ERC. Así se explica la concesión de los indultos en el mes de julio en detrimento de la vía prometida por el Ejecutivo, la reforma del Código Penal para rebajar los delitos de sedición, que se congela sine die como adelantó Libertad Digital en el mes de julio y hoy ha confirmado públicamente el ministro de Presidencia, Félix Bolaños.

"En el plan normativo de 2021, que engloba el periodo de tiempo que va del 1 de septiembre al 31 de diciembre, no va ninguna reforma del Código Penal respecto a los delitos de sedición y rebelión. La prioridad que tenemos en el Gobierno en este momento, la prioridad que tenemos en estos cuatro meses, es la recuperación económica y social en este país, la prioridad es volver a la normalidad y que nadie se quede atrás. Esta reforma del Código Penal, cuando aprobemos futuros planes normativos, pues iremos viendo".

Renovación de los órganos constitucionales

En el terreno judicial, Bolaños continuó con la ofensiva lanzada ayer desde el PSOE y volvió a hacer una petición al PP para que se siente a negociar la renovación del CGPJ porque dice que "es insólito el bloqueo de más de 1.000 días del PP que demuestra un nulo sentido de Estado del principal partido de la oposición" y que "existe ya un problema de nombramientos" porque no se están cubriendo las vacantes de los magistrados.

Bolaños denunció "la gravedad" de "un bloqueo de más de 1.000 días que desprestigia a las instituciones" sólo porque "ahora el PP dice que no le guata la ley".