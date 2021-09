"La gran baza de Ayuso: logra enfurecer a los social podemitas"

El Mundo

"Ribera idea otro recibo de la luz para amortiguar su coste político". El recibo de la luz no se idea, te llega y lo pagas. Punto.

Y ayer Sánchez nos ofreció otro bonito espectáculo de luz y de color que tanto le gustan. "Primer gran acto de la era post Iván Redondo: propaganda sin alharacas y el jefe de gabinete a la última fila". "La nueva estrategia de La Moncloa apuesta por menos envoltorio y más contenido, menos pomposidad y más mensaje que entienda la calle". No, si la calle lo entiende todo, no es tonta. Entiende sobre todo a la hora de pagar el carrito de la compra.

Mientras, Ayuso anuncia menos y hace más. "Madrid se queda sola: adiós a los impuestos autonómicos". "El primer día de septiembre, apertura oficiosa del curso político, sirvió para escenificar la reanudación de dos modelos actualmente en liza: el que representa Sánchez desde Moncloa y el que lidera Ayuso en Madrid", dice el editorial. Sánchez sigue emperrado en sus performances, como la de ayer de la Casa de América sin querer asumir que ya nadie le cree, que ha mentido tanto que su palabra no vale un céntimo de euro. "Sánchez se encuentra estancado en su retroceso demoscópico y la escalada histórica del precio de la luz destruye sus eslóganes y desnuda las contradicciones de la coalición". Estamos de eslóganes hasta los pelos, presidente. Ahora toca "recuperación justa", un mensaje que solo le compran El País y Marhuenda.

"Cada vez más españoles no pueden afrontar la factura de la electricidad y la inflación repercute en el encarecimiento del coste de la vida. Esto es lo que Sánchez trataba de tapar ayer en Casa de América". Pero eso es lo que a la gente le importa, no los discursitos pomposos de Pedro el Guapo.

"Frente a la receta de más presión fiscal para pagar medidas populares a corto plazo, ayer Ayuso anunció la supresión de los tres últimos impuestos propios de la región. Decisión que Madrid se puede permitir gracias al dinamismo de su economía. La presidenta madrileña opone así una alternativa liberal reconocible que de momento arroja resultados como el crecimiento del comercio minorista: en Madrid aumentó el doble que la media nacional gracias al aperturismo mantenido por Ayuso en pandemia". Y la izquierda está que muerde. Comienza animado el curso.

El País

"El Gobierno plantea subir el salario mínimo a 1.000 euros el año que viene". Plantea, o sea, quedará en nada. "Sánchez se blinda frente a la presión de Unidas Podemos por el precio de la luz". Que dice Cué que "la tensión interna es muy fuerte y las posiciones de los dos socios cada vez están más claras y más alejadas", pero como en todas las crisis entre los socios, "nadie apuesta por la ruptura", a ver de qué iban a darse la gran vida Belarra, Garzón y la tropa podemita que nos vemos obligados a mantener con nuestros sueldos.

"La luz fue un asunto importante en la inauguración del curso político que protagonizó este miércoles Sánchez en la Casa de América. El presidente insistió en la idea de la recuperación justa, el gran lema para las próximas semanas", dice el portavoz estrella del presi. "Pero uno de los obstáculos para lograrla es el aumento de algunos precios, en especial el de la luz, que afecta más a las clases trabajadoras, núcleo duro del respaldo social del Ejecutivo progresista". ¿Que las clases trabajadoras son el núcleo duro del respaldo a Sánchez? Vamos, Carlos, es no te lo crees ni tú. Los votantes actuales del PSOE son un grupo de pijoprogres y gobierna gracias a ultras, etarras, separatistas y nacionalistas de todo pelaje.

"El asunto de la luz se ha convertido en la gran preocupación política del Gobierno en este momento. Sánchez ha decidido que sea la vicepresidenta Ribera quien lidere la explicación, y multiplique sus apariciones". El otro día estuvo brillante pidiendo empatía a las eléctricas y explicando que ella no puede ser carnicera y pescadera a la vez, que si vende chorizo no puede vender lenguados, o algo así, dijo. "Ribera hará más esfuerzos de explicación". Por mucho que se esfuerce, las explicaciones no rebajan el recibo de la luz, pero se le agradecen los buenos ratitos que nos da sudando tinta china.

"El sector socialista está muy molesto con la posición de Unidas Podemos, e insisten en que no es nada fácil tomar medidas. Además de que las eléctricas suelen recurrir, la Comisión Europea las puede rechazar también, así que el Ejecutivo va con pies de plomo". Pero bueno, Cué, qué nos cuentas, si cuando estaban en la oposición decían a voces que estaba chupado bajar el precio de la luz, que lo único que tenía que ocurrir era que ellos llegaran al Gobierno. Pues ya están en el Gobierno, ahora que no nos vengan con excusas de mal pagador.

Las informaciones amorosas sobre Sánchez contrastan con las críticas furibundas a Ayuso. "Ayuso anuncia el fin de tres impuestos que suponen el 0,02% de la recaudación de Madrid", dice Juan José Mateo con el típico despecho de ‘las uvas están verdes’. "El anuncio llega a bombo y platillo, y rodeado por la solemnidad de una rueda de prensa en la Real Casa de Correos". ¿Una rueda de prensa en la sede de la presidencia es solemne? Juanjo, majete, que se supone que eres periodista. Una rueda de prensa es una forma normal para que un político se comunique con la sociedad, que se le puedan hacer preguntas y eso. Solemne es un acto de autobombo rodeado de empresarios donde solo habla el presidente y los demás aplauden. Nuevo curso político, pero nada nuevo bajo el sol en El País de Pepa Bueno.

ABC

"Ayuso libra de impuestos a los madrileños". Dice el editorial que "la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arrancó ayer el curso político con fuerza y efectismo, volviendo a marcar un notable perfil propio". "Díaz Ayuso traslada un indudable mensaje político, con distintas derivadas. De un lado, supone una confrontación con las restantes autonomías, incluso con las gobernadas por el PP, porque en muchos territorios la presión fiscal no entiende de siglas políticas y la medida de Ayuso será contestada con nuevas acusaciones de dumping. Pero lo que sí consigue la presidenta madrileña es plantar cara al Gobierno de Sánchez con un programa y una visión radicalmente distintos a los llevados a cabo desde la Moncloa. Bienvenido sea". Sánchez y sus voceros están en vinagre, qué tía, Ayuso.

Alberto García Reyes dice del sarao de ayer de Pedro Sánchez que "atufó de coba como un vendedor de pañuelos al tótem de la progresía" y "se echó incienso sin rubor para inaugurar el curso político". "Lo de Sánchez es un recital de onanismo". Qué bien te explicas, Alberto.

La Razón

"Sánchez no sitúa el conflicto catalán entre sus prioridades", titula a toda página. Qué alivio. Dice Marhuenda, que como de todos es sabido es un gran admirador del presi, que "Sánchez ha regresado con renovados bríos para aprovechar la recuperación económica con la vista puesta en la reelección". "Cuando contemplo actos de estas características entiendo que no existan nervios en la Moncloa por la caída del PSOE en las encuestas porque, como dicen, hay partido". Hombre Marhu, ¿de verdad crees que actos propagandísticos como ese llegan a la gente? Necesitas unas vacaciones, que no has descansado en todo el verano. Y si no hay nervios en el PSOE es porque quedan dos largos años para las elecciones, una eternidad.

José María Marco dice, divertido, que "la eliminación por la Comunidad de Madrid de todos los impuestos propios no va a cambiar demasiado la vida de los madrileños, está claro. Pero se la alegrará a muchos, en particular porque conseguirá poner furiosos a los socialistas y sus amigos los podemitas. Algo que, para qué negarlo, es una de las grandes bazas de Isabel Díaz Ayuso". Síííí, jiji, no hay más que leer El País de hoy. Mola un montón ver cómo les pone de los nervios. Y es que los votantes "cada día aguantan menos a Pedro Sánchez".

"Ahora algunos, o bastantes, madrileños andarán esperando a ver qué barbaridad se les ocurre a los social podemitas para reírse de ellos". Lo ponen muy fácil. "Díaz Ayuso también ha conseguido tocar esta tecla, tan importante en un tiempo de populismo mediático desatado. No basta con exponer, con razonar y con argumentar. Hay que provocar", y a Ayuso y se le da como hongos. La izquierda la odia de tal forma que entra al trapo siempre.

Julián Cabrera se parte con la inefable Irene. "A Montero y al feminismo podemita de mercadillo engarzados en una reivindicación de igualdad a la carta, no se les sonrojan las mejillas cuando vuelcan todo su arsenal de papel couché en las pamplinas del lenguaje inclusivo, mientras obvian una firme condena a lo que ya les está ocurriendo y les espera a las mujeres afganas. Ni una sola palabra de la titular de Igualdad sobre los burkas, sobre las ablaciones de clítoris en países donde la Sharía es la ley única y trina, sobre la amputación de dedos a las mujeres que osen pintarse las uñas o sobre la lapidación por el mero hecho de querer estudiar y trabajar". "Ante lo visto y oído, solo queda esperar que la brigada Montero reclame aviones en Torrejón, para que las mujeres españolas puedan escapar del maldito heteropatriarcado". Con Irene a bordo la primera, que se pire a Afganistán, que seguro que los talibanes la van a tratar mucho mejor que aquí.