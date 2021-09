Casado ofrece a Sánchez pactar el lunes el CGPJ si desautoriza a Bolaños y acepta su condición

El presidente del PP, Pablo Casado, ha ofrecido a Pedro Sánchez pactar el lunes la renovación del Consejo General del Poder Judicial, con motivo del inicio del curso judicial, si los socialistas cumplen con su exigencia para que "los jueces elijan a los jueces".

El líder del PP pide así a Sánchez que desautorice a su ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que este jueves aseguró que "ni los jueces pueden elegir a los jueces, ni los políticos pueden elegir a los políticos". Un Casado que ha insistido también en la necesidad de que el líder del Ejecutivo cese a Bolaños de inmediato.

"La pelota está en su tejado", ha asegurado Pablo Casado en referencia al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en Málaga en un acto del PP andaluz, donde ha querido dejar claro que el PP "nunca ha cambiado su posición" ni la única condición que ha puesto desde hace tres años en las negociaciones: "Reforzar la independencia judicial" y "despolitizar la justicia".

"Me da igual lo que hicieran en el pasado"

El líder del PP también ha tratado de distanciarse de lo que hasta ahora ha hecho el PP en referencia a la renovación de este órgano: "Me da igual lo que hicieran en el pasado el PSOE y el PP, yo estoy aquí para defender mis principios, mis compromisos con los afiliados que me eligieron y mi programa electoral, y no tengo por qué traicionarlos porque un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo".

"Pedimos al PSOE que venga, que vuelva a donde estaba en la oposición, donde están todos los jueces y donde está Europa", ha agregado el presidente del PP. "Yo no tengo por qué traicionar mis principios y la Constitución por que un Gobierno haga una campaña de presión mintiendo", ha sentenciado.