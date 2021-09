Yolanda Díaz riñe a Podemos y les pide "cuidar la coalición"

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha llamado la atención al partido de Ione Belarra, Unidas Podemos, por presentar una propuesta para crear una empresa de energía pública, avisando solo con una hora de antelación a sus socios del PSOE. Para Díaz, los grupos parlamentarios tienen "dinámicas propias" pero ha defendido "cuidar la coalición" y "mejorar todos los mecanismos de convivencia".

En una entrevista a Radio Euskadi, la ministra ha reconocido que hay diferencias en el seno del Ejecutivo entre PSOE y Podemos sobre el "ritmo de aplicación de las medidas" para contener el precio de la luz, pero no comparte la estrategia que está siguiendo Podemos para tensar su relación con la cuota socialista liderada por Pedro Sánchez.

Por ese motivo, Díaz ha afirmado que el actual incremento "histórico" de la electricidad es un "grave problema", pero ha insistido nuevamente en que sin "lugar a dudas" hay que "mejorar los mecanismos de convivencia" entre PSOE y Unidas Podemos: "Cuidemos la coalición, cuidemos y mejoremos los mecanismos de gobierno", ha insistido.

Yolanda Díaz se queda entre dos aguas

Yolanda Díaz ascendió a vicepresidenta segunda en la anterior crisis de Gobierno en la que, además, consiguió conservar todos los ministerios morados gracias a su negociación con Pedro Sánchez. De sobra es conocida la "magnífica relación" que ambos mantienen, como ha asegurado la propia Díaz en alguna ocasión y Sánchez ha encontrado en ella a la vicepresidenta de imagen cómoda y razonable que nunca encontró en Pablo Iglesias.

A esto se suma el hecho de que Díaz es la sucesora designada a dedazo por Iglesias para liderar el conglomerado de formaciones que conforman Unidas Podemos (Podemos, Izquierda Unida, En Comú Podem y Galicia en Común). Sin embargo, el Podemos de Ione Belarra ya está desplegando su estrategia de tensar la cuerda con Sánchez para diferenciarse de los socialistas y evitar de este modo la fuga constante de votos ante unas encuestas preocupantes para la formación.

Esto sitúa a Díaz en una posición sumamente incómoda que podría desembocar en una lucha interna en el seno de Unidas Podemos debido a la diferencia de criterios con Belarra, lo que podría llevar directamente a la ruptura del bloque de izquierda.

Pablo Iglesias presiona

Queda por ver también el papel que desempeñará Iglesias en toda esta historia desde su posición de tertuliano/tuitero/analista político. Su influencia todavía es innegable y, por el momento, no se lo está poniendo fácil a su sucesora. El exlíder de Podemos publicó el pasado 31 de agosto en su perfil de Twitter que "no hay mayor lealtad al Gobierno que exigir que se cumpla el acuerdo de Gobierno". También recordaba a Diaz que "el acuerdo de Gobierno firmado entre el PSOE y UP fue claro: bajar la factura de la luz haciendo los cambios normativos necesarios para acabar con la sobrerretribución".