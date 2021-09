"Ayuso tiene anotados en la agenda los nombres de los que la maltrataron"

El Mundo

Encuestazo a Sánchez. "Pedro Sánchez no frena el desgaste y el PSOE cae por debajo de los 100 escaños". Parece que el Guapo ya no vende nada. "La luz destroza al Gobierno: el 84% cree que no hace lo suficiente para abaratarla". Con lo fácil que era, oye. Rosell ve un "cambio de ciclo". "Todo sitúa al PP en una posición muy ventajosa. Pero los de Casado tienen que consolidar esta tendencia". Y lo fía todo a la convención de Valencia. "Es la oportunidad para presentar un equipo sólido que arrope al líder e inspire confianza plena, en el que debieran tener cabida incorporaciones novedosas y de fuste que ya definan el escenario futuro. También será el momento para articular un discurso potente en el debate de los principios irrenunciables y las ideas, que se convierta en un contrato con la ciudadanía. Bien sabe el PP lo que pasa cuando se incumplen las promesas". ¿Seguro que lo sabe?

Cree Rafa Latorre que "consciente de que los indultos a los sediciosos de 2017 precipitaron un divorcio de la opinión pública difícil de reparar, Sánchez ha iniciado un descacharrante giro socialdemócrata, tan inverosímil como vertiginoso". "La operación que Sánchez comenzó a gestar tras la derrota de Madrid es, en sentido estricto, obscena pero acorde con su carácter. Él siempre confió en la amnesia social. Sólo un hombre fiado a la fugacidad de todo puede traficar así con su palabra. Esta sería la enésima mutación de Sánchez y la más increíble", "se presentará como un socialdemócrata tradicional y no como lo que ha sido hasta ahora, alguien de una ambición sin freno moral, determinado a debilitar todas las instituciones con tal de prevalecer. La particularidad es que, por cierta que sea la amnesia social, todo tiene un límite y él llega a la mitad de la legislatura con el crédito exhausto". Tanto fue el cántaro a la fuente… Sánchez puede hacer el Mortadelo y disfrazarse de lo que crea conveniente. Todos sabemos que no dormiría con Podemos, que no pactaría con Bildu, que no y que no y se lo repito las veces que quiera, que ni de coña gobernaría con el apoyo de los separatistas. Y suma y sigue.

Antonio Elorza es otro columnista que ha salido huyendo de El País y ha recabado en El Mundo. Ya no queda casi nadie normal en el folletín sanchista. "El congreso del PSOE, convocado para el 15 de octubre y a celebrar en Valencia, tendrá el carácter de una apoteosis de su secretario general y presidente del Gobierno. Sus tres jornadas están previstas para ensalzar una y otra vez, y desde todos los ángulos, la labor de Pedro Sánchez como presidente, sin que ningún debate interno perturbe el objetivo fundamental de la reunión. Se trata de promover una exaltación de su figura, no solo al frente del partido, sino del Estado, de cara a las elecciones venideras". Desahógate, Antonio.

El País

"Una justicia sin renovar aborda causas de gran calado político". Erre que erre. Aunque el titularazo del día es el siguiente: "La promesa de Sánchez supone que el precio de la luz baje en lo que queda de año". ¿Palabra de Sánchez? Hagan acopio de velas antes de que se agoten.

Enésimo editorial para apoyar la batalla de Sánchez para hacerse con el poder judicial. "La actual situación del Consejo supone un grave incumplimiento de la Constitución por parte del Poder Legislativo, al que corresponde renovar ese órgano mediante la elección de 20 nuevos vocales. Este incumplimiento solo es atribuible al PP de Pablo Casado, atrincherado en su rechazo a cualquier acuerdo y sin cuyos votos es inviable la renovación". "Es urgente que el PP rectifique y negocie la renovación del Poder Judicial garantizando que la elección de los nuevos vocales se haga sin vetos y respetando el pluralismo político. Después llegará el momento de plantear reformas del sistema. Pero aquí y ahora, un partido que ha gobernado España y que aspira a volver a hacerlo, como el que preside Casado, no puede mantener por más tiempo su veto a la renovación porque significa una vulneración inadmisible de las reglas de juego democrático". Sánchez ha sido el primero en saltarse todas las reglas del juego democrático.

ABC

"Sánchez desoyó en 2018 las propuestas de los expertos para bajar la luz hasta un 30%".

Dice Juan Pablo Colmenarejo que "quedan dos largos años de legislatura administrados por Pedro Sánchez a su imagen y semejanza. Palabras y sintagmas de relleno; gestos y muchas fotos para el álbum. Cambiará de piel y se vestirá de centrista mientras suma los escaños de Podemos como si fueran suyos. Precisamente por eso le resulta tan difícil recuperar la credibilidad. Al otro lado, el PP espera a que el voto en contra de Sánchez se reagrupe como en su día frente a Rodríguez Zapatero". Más le valdría a Casado no vender la piel del oso antes de cazarlo.

La Razón

Lunes sin encuesta en La Razón. "Lesmes evitará señalar al PSOE o PP por el bloqueo del CGPJ".

"Iglesias es el hombre en la sombra... ¿para remontar Podemos?". "El exvicepresidente segundo del Gobierno regresa estos días al foco público y político tras un verano de un silencio sepulcral". Fiel a su estilo, amenazando de muerte a quien no comparta sus ideas.

Dice uno de los Puntazos que "Iglesias ha vuelto reconvertido en comentarista, con su conocido discurso frentista y provocador". "No conviene dejarse impresionar por los juegos de artificio ni por la dialéctica del barro que impregna su discurso, incluso aunque lo ilustre con una pistola Luger, clásico icono del nazismo, para estigmatizar a los partidos de la oposición". ¿Como qué? ¿Al tipejo que armó la de Dios es Cristo por unas cartas anónimas con balas le tenemos que consentir que amenace con una pistola a sus opositores? Ni de coña. A los tribunales. Y dice, contrariando la información de Rocío Esteban, que no se trata de una operación para resucitar a Podemos, sino un "llamamiento a los partidos de izquierda radical", la única izquierda que existe en España, "a que reagrupen sus fuerzas en torno al PSOE". El PSOE ya está bastante podemizado, no les hace falta que les animen.

Carmen Morodo deja claro que "Ayuso será la presidenta del PP de Madrid, aunque no quieran en Génova". "Los aspavientos en público de la dirección nacional del partido sólo ponen en evidencia un berrinche que está condenado al fracaso". Casado le debe a Ayuso la subida en las encuestas, tonterías las precisas.

Dice Morodo que Ayuso quiere llegar a la presidencia nacional del partido. "No jugará a la contra de Casado, pero, por si acaso, en la dirección del PP hay quien desea recortarle las alas para que no vuele alto. Su problema es que llegan tarde porque Ayuso vuela ya sola". "Si en Génova son listos, se pondrán a su lado para beneficiarse de su tirón popular y calmar la fuerza de la revancha de quien, en el pasado, fue maltratado y hoy, desde el mando, tiene anotados en la agenda los nombres de todos los que están en deuda con él". Si en Génova son listos… Con Teo y Casado eso es mucho pedir.