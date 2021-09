Puigdemont desprecia la mesa de diálogo y llama a la "confrontación" con el Estado

El expresidente de la Generalidad prófugo quema todos los puentes. Tras las revelaciones en The New York Times sobre la trama de contactos de su entorno con agentes y mafiosos rusos, Puigdemont cree llegada la hora de volver a la movilización callejera y en una carta dirigida a los socios del llamado Consell per la república afirma que "no podemos hacer creer a la ciudadanía catalana que por alguna razón que desconocemos llegará un momento en el que nos será reconocida la nación sin tener que lucharla en las calles, plazas e instituciones del país. Pensemos lo que pensemos y votemos lo que votemos, las cosas sabemos que son así".

En una refutación sin paliativos de la estrategia de ERC y de la mesa de diálogo, Puigdemont sostiene que "sabemos con la claridad que da la historia de las relaciones pretéritas y recientes entre Cataluña y España que sólo hay un camino para conseguir la independencia. Y que no hay atajos edulcorados, suaves e inocuos. Enfrente tenemos a España, no a Canadá ni al Reino Unido. Y la España de hoy, en relación a Cataluña, se parece a la España de siempre. Negación y castigo, amenaza y punición".

De tal modo que "la confrontación con el Estado es una realidad inevitable por la que debemos pasar si queremos que Cataluña sea reconocida como una nación soberana e independiente" añade Puigdemont en un texto incendiario en el que también vierte los habituales insultos contra España, de la que afirma que es "un Estado violento y condicionado por la herencia del franquismo".

"Confrontación inevitable"

En cuanto a las relaciones entre Junts per Catalunya (JxCat), ERC y la mesa de diálogo, el fugado alega que "no podemos dedicar más tiempo a banalidades partidistas". Además, aprovecha para pasar el platillo y pedir afiliaciones: "Hacerse del Consejo por la república, reforzar el Consejo (...) ayuda a recordar al Estado español sus vergüenzas democráticas y que un jefe de Estado que criminalizó y excluyó a millones de ciudadanos. Y permite que no haya ninguna excusa para preparar la manera de ganar la próxima confrontación con el Estado. Porque si queremos la independencia, el Estado se ha encargado de hacer que la confrontación sea inevitable".

Con este mensaje Puigdemont pretende calentar la fiesta regional de Cataluña, el próximo sábado 11 de septiembre. Coincide además con el cuarto aniversario del pleno en el Parlament del 6 y 7 de septiembre, sesión en la que el separatismo rompió con la legalidad para aprobar las denominadas "leyes de desconexión", la del referéndum y la de "transitoriedad jurídica".