Escalada dictatorial en 'El País': piden encarcelar a Casado

El Mundo

"Lesmes impugna la estrategia de Sánchez para controlar la Justicia". Menudo repasito le dio al despotilla de Moncloa por su empeño de poner la Justicia a su servicio como ha hecho con el PSOE y los medios de comunicación de la izquierda.

Rosell aplaude a rabiar. "En un discurso duro y valiente, Lesmes denunció la que entiende que es la mayor amenaza que se cierne sobre la Justicia española y sus administradores: el afán de injerencia del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Quien desde el mismo nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general, hizo del desafío a la independencia judicial una seña de identidad singularmente erosiva para nuestras instituciones".

"Sánchez encuentra en el Poder Judicial el único freno a su ambición de poder y de colonización del Estado". Y con la trompetería mediática que le sirve, trata de amedrentar al PP.

"Tan cierto es que nunca hubo un bloqueo tan duradero del órgano de gobierno de los jueces como que nunca hubo un Gobierno tan radical en su composición, tan arbitrario en sus decisiones ni tan agresivo con la autonomía de la Justicia", concluye el editorial.

Rafa Latorre dice que Lesmes no se limitó a "urgir a las fuerzas políticas a negociar la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Eso ya lo había dicho otras muchas veces y todos los cronistas lo daban por descontado. Seguro que alguno ha salido de casa con el titular escrito, por eso de ir adelantando el trabajo".

"La decisión comprometida de Lesmes fue arrancar su discurso de apertura del año judicial reprochándole al Gobierno los argumentos ofrecidos para indultar a los condenados por el procés". Por tanto, las arremetidas de Sánchez y su gobierno hacen "inverosímil la aflicción del Gobierno por el innegable daño reputacional a la Justicia que inflige el bloqueo del CGPJ. Siempre que se ha topado con un obstáculo judicial a sus planes, el Ejecutivo ha jugado la baza del descrédito". La agresividad hacia los jueces y hacia el PP para doblegar a Casado hacen sospechar que las intenciones de Sánchez no son precisamente limpias.

Jorge Bustos comenta el desembarco de políticos en las tertulias. "Algo hay de cierto en que el periodismo es la política sin responsabilidad. Eso disculparía el deseo de Ábalos, Calvo, Rufián, Aguado, Aguirre, Margallo y por supuesto Iglesias —que nunca dejó de ser un tertuliano vistoso— de ingresar en el gremio de comentaristas televisivos o radiofónicos, donde podrán conservar el foco sin tener que responsabilizarse de las consecuencias".

"Uno larga, cobra y se pira, mientras la factura de la luz crece hasta dar sombra", dice por experiencia. "Hoy todos quieren ser Ana Rosa. Lo que no saben es que ser Ana Rosa es imposible. Aunque parece que Iglesias, entre pistola y pistola, tendrá ocasión de seguir descubriéndolo el resto de su vida laboral". Al menos algo hemos ganado. No le tenemos que pagar el sueldo a un pistolero. Y escuchar la SER es un acto voluntario. Gracias, Ayuso.

El País

"Lesmes urge a renovar ya el Poder Judicial con la ley actual". Jo, Rafa, lo clavaste, Reyes Rincón llevaba el titular escrito de casa y ni se molestó en escuchar a Lesmes. La información pasa por encima de las críticas a Sánchez por su acoso a la justicia y se centra en el PP.

La última del folletín sanchista para dar satisfacción a su amo es presionar para que sean los propios jueces los que renuncien y entreguen voluntariamente el Poder Judicial al Señor de la Moncloa, en un editorial que elude mencionar las bofetadas a Sánchez.

"Lesmes no quiso poner nombres ni hacer distingos respecto a los culpables del incumplimiento de la legalidad", pese a los múltiples indicios de una dispar responsabilidad en esta situación. El presidente del Supremo y del Poder Judicial remató su discurso remarcando que un deber que impone la Constitución a los partidos políticos no puede subordinarse en cuanto a su cumplimiento a razones de oportunidad política". Pero son precisamente razones de oportunidad política las que han llevado al PP a bloquear durante los tres últimos años la renovación del órgano de gobierno de los jueces, aunque Lesmes no llegó a decirlo, o no lo dijo así". Vamos, que como no lo dijo, ya lo dice El País por Lesmes.

"Ha llegado el momento de que Carlos Lesmes, como presidente del Poder Judicial y del Supremo, y los 20 vocales que le acompañan en el Consejo del Poder Judicial encaren el problema con resolución y renuncien a sus cargos. Es una decisión traumática, pero a estas alturas parece la única que facilitaría la necesaria renovación del gobierno de los jueces". Recadito del PSOE a modo de cabeza de caballo. El acoso a los jueces del Consejo en los medios del PSOE acaba de empezar.

Enrique Gil Calvo pierde la cabeza y exige encarcelar a Casado, al modo de Ortega en Nicaragua. "Creo que se dan las condiciones para que la Fiscalía General inicie una investigación dirigida a querellarse contra él por prevaricación, obstrucción a la justicia y atentado contra la independencia judicial, recabando del Congreso el suplicatorio para su desafuero". Como un cencerro. Una cosilla, Calvo, ¿te refieres a la Fiscalía General que dirige la exministra socialista Dolores Delgado en un ejemplo de independencia judicial? Ahí sí que habría que querellarse contra Sánchez y Delgado por prevaricación y atentado contra la independencia judicial. La Fiscalía de quién depende... Pues ya está.

Víctor Lapuente se hace la pregunta más interesante y apropiada que se puede leer en el periódico de Sánchez y el Ibex. "Quizás alguna vez te has preguntado: ¿leo El País porque soy tonto o soy tonto porque leo El País? Bueno, seguramente lo has formulado así: ¿leo EL PAÍS porque soy una persona inteligente y progresista o soy una persona inteligente y progresista porque leo El País?". El primer planteamiento es el correcto, Víctor, no lo dudes. Algunos lo hacemos porque nos obliga nuestra profesión.

ABC

"El hartazgo de Lesmes". Dice el editorial que "Lesmes tiene toda la razón porque el bloqueo al que el PSOE y el PP están sometiendo a la institución supera con creces lo mínimamente admisible". "Lesmes ha acertado al poner el foco y repartir culpas en los dos únicos partidos que cuentan con la mayoría necesaria para renovar el Consejo".

Y responde a la ideíca de El País, el PSOE y Jueces para la Democracia, que es lo mismo que decir PSOE. "No son Lesmes y los demás vocales los que deben solucionar el grave problema institucional dimitiendo, creando un vacío de poder y forzando así a los partidos a renovar. Muy al contrario, deben ser los partidos quienes recompongan los puentes rotos, hagan un alarde de generosidad, y dejen atrás esta anormalidad política que amenaza con ser irreversible".

"Reformar el modelo es ya una imperiosa necesidad. La parálisis persiste, y a estas alturas ni el PP va a facilitar a Sánchez un CGPJ bajo su férreo control, ni el PSOE va a consentir que las asociaciones voten. Sin cesiones drásticas por ambas partes, no habrá pacto. Ojalá escuchen a Lesmes para poner fin al manoseo de la Justicia". Que metan a Casado en chirona, como quiere El País.

Juan Fernández Miranda dice alto y claro lo que paso ayer. "Me van a perdonar, pero lo que el señor Lesmes impartió ayer en el Supremo no fue justicia sino andanadas de hostias". Perdonado Juan, aunque siempre habrá algún melindres que se mese los cabellos y se lleve las manos a la cabeza.

La Razón

"El PSOE y el PP llevan seis meses sin contactos para renovar el CGPJ". Dice Marhuenda que "la situación de bloqueo del CGPJ es una catástrofe", aunque el españolito medio no lo perciba así.

"Es un tema lo suficientemente grave para que sea una prioridad de Sánchez y Casado". Yo diría que a la peña le preocupa más la luz y la cesta de la compra, pero de eso Marhuenda sabe mucho más que yo.

"Sánchez está condicionado por sus socios de coalición y sus apoyos parlamentarios mientras que Casado tiene líneas rojas que ni puede ni debe atravesar". Y el editorial recuerda que "los insólitos y continuados ataques a los jueces desde el Ejecutivo no han sido una anécdota, sino el clima de opinión enrarecido en el que fundamentar el asalto institucional".

"El PP se ha posicionado con Europa para proceder con un auténtico gobierno de los jueces dependiente de los togados, pero socialistas y comunistas quieren una justicia subordinada, una anclada en el uso alternativo del derecho y en el principio de oportunidad. El PP no debe ceder". Así que se prepare para soportar los insultos de El País y La Sexta diariamente.