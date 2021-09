La Generalidad niega todo conocimiento sobre la agenda rusa de Puigdemont

El Govern no sabe nada de las andanzas de Josep Lluís Alay en Moscú a pesar de que cuando el asesor áulico de Puigdemont viajó a Rusia, en 2019, ya era un alto cargo de la Generalidad en tanto que director del gabinete de la oficina del expresidente prófugo. Patrícia Plaja, la portavoz del gobierno autonómico, ha interpretado una suerte de no comment todas las veces que ha sido cuestionada este martes por los contactos de Alay con funcionarios y agentes de inteligencia rusos.

Alay, según las informaciones divulgadas por The New York Times, se entrevistó en Moscú con altos funcionarios del régimen de Putin. Él mismo ha confirmado dichos contactos, aunque los enmarca en unas negociaciones para lograr que Puigdemont fuera entrevistado por un periodista ruso y en tratos académicos. Los desplazamientos, según Alay, habrían sido de carácter privado, no como representante de Puigdemont, aunque se contradice respecto a las gestiones para que su jefe fuera entrevistado por un medio ruso.

Alto cargo autonómico

Sea como fuere, la Generalidad presidida por Pere Aragonès niega cualquier conocimiento de tales gestiones, así como toda responsabilidad. Tampoco ejercerá ninguna clase de acción contra Alay, a pesar de que el hecho de que no informara del desplazamiento podría ser objeto de actuaciones disciplinarias. Alay, en tanto que director del gabinete de Puigdemont, es un alto cargo de la administración autonómica con un sueldo superior a los cien mil euros anuales.

Mientras la portavoz del Govern se encerraba en un "no" a todo, un portavoz del Gobierno ruso y un alto cargo de la embajada en Madrid aseguraban que Rusia no había tenido ningún papel en el golpe de Estado separatista y tampoco en el desarrollo o financiación del independentismo catalán.

Puigdemont, por su parte, ha enviado una serie de preguntas a la Comisión Europea para saber si el informe de inteligencia al que alude el diario estadounidense es del Centro de Análisis de Inteligencia de la Unión Europea.

Dudas sobre la mesa

Por otra parte, la portavoz autonómica ha asegurado desconocer también la composición de la delegación separatista en la "mesa de diálogo" entre Gobierno y Govern a pesar de que, en teoría, el encuentro se debe producir la próxima semana en Barcelona. El gobierno catalán está a la espera de saber si Pedro Sánchez acudirá a la cita y si esta se llevará a cabo finalmente la próxima semana. Plaja se ha quejado de que los periodistas hablaran de "mesa de diálogo" cuando según el Govern se trata de una mesa "de negociación".