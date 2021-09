Aberrante "mercado de la carroña" de la izquierda para señalar y perseguir a la derecha

El Mundo

"Casado descoloca a Ayuso y da alas a Almeida en Madrid". Es admirable el esfuerzo de Casado para que la gente le coja manía y no le vote, oiga. Parece que no se entera de que la subida en las encuestas se la debe a Ayuso y ponerle zancadillas no es muy inteligente. En fin, allá él si quiere hacerse un Rivera. En realidad, la presidencia del PP en Madrid no le interesa a nadie, pero el PP está empeñado en aparecer en las portadas por hacerle la vida imposible a la presidenta madrileña.

"El Rey a los representantes políticos tras el discurso de Lesmes: 'Os ha leído la cartilla a todos'", cuenta Manuel Marraco. "Felipe VI pronunció la frase en un corrillo con la ministra de Justicia, Pilar Llop; el líder del PP, Pablo Casado; el responsable de Justicia del partido, Enrique López; y el presidente del Senado, el socialista Ander Gil". No le pega nada al siempre prudente Felipe VI, pero bueno.

Federico Jiménez Losantos dice que "en su afán por hacerse con el CGPJ, Sánchez está logrando cosas pasmosas, por no decir imposibles, y rabiosamente contrarias a su interés. La primera es que Casado vuelva a la posición que nunca debió abandonar el PP, aunque siempre lo ha hecho, y que consiste en volver a lo que dice la Constitución literalmente en su título VII: los jueces deben elegir a doce de los veinte miembros del CGPJ, cuatro el Congreso y cuatro el Senado". Bueno, eso lo dice ahora.

"El otro milagro es el de la resurrección moral de Carlos Lesmes, que, en esa inauguración del Año Judicial que Gistau describió como reunión de sumilleres, hizo el discurso de su vida, apuntando al corazón del problema de la Justicia, que es que el Gobierno Sánchez quiere hacerla desaparecer". "Lo esencial es que la opinión sepa que lo que quiere Sánchez del CGPJ es que sea el Tribunal Supremo del separatismo catalán. Y que, de eso, nada". Veremos, el pulso sigue.

"El Gobierno rechaza de plano la oferta del PP para el CGPJ". Que no es no, y no es no. A ver si cree el PP que esto es una negociación. O se hace como manda el PSOE o nada. Y por cierto, "los vocales del Poder Judicial se niegan a dimitir en bloque" exige el periódico sanchista. "El debate sobre la posibilidad de una dimisión conjunta planea sobre los vocales del Consejo desde que se quedaron en funciones hace ya casi tres años, pero los miembros del órgano se han mantenido firmes en su postura". Que nanay de la china.

También cuenta El País que "el Gobierno plantea prorrogar la rebaja de los impuestos de la luz al menos hasta marzo de 2022". Y es que el Gobierno no se entera de que la luz no ha subido, ha bajado según el gran experto Ignacio Escolar.

La desbandada de columnistas ante la dictadura sanchista instalada en el periódico que ahora dirige Pepa Bueno ha dejado al antaño diario prestigioso como un erial. Ya no queda ninguna opinión digna de ser comentada. El último en salir por patas fue Antonio Elorza. Anteriormente fueron purgados Miguel Ángel Aguilar, Antonio Caño y otras firmas más o menos críticas con Sánchez como Torreblanca o Francesc de Carreras. Total, un desierto de talento, quién ha visto a El País y quién lo ve. El sanchismo arrasa con todo lo que toca. Félix de Azúa debe estar haciendo las maletas. Eso sí, Manuel Jabois opina sobre el obispo de Solsona, pero para ese culebrón les recomiendo mejor leer a Pablo Planas en Libertad Digital, que además de informarse se van a reír un rato.

"Sanción para el médico que no atienda en catalán en Baleares". Julián Quirós sale en defensa de los jueces. "La izquierda que va del PSOE a Podemos, con la alianza del nacionalismo diverso, lleva unos años desprestigiando una institución que no controlan ni les agrada, por haberse convertido sin pretenderlo en el último muro de contención del sistema legal, frente a la ingeniería ideológica". Que no hombre, es que los jueces son fachas porque solo la derecha puede permitirse opositar a la carrera de juez, Julián, no le des más y escucha los sesudos análisis de Ignacio Escolar, que pese a no haber pasado de COU es un experto en todo. Haber aprobado el bachiller da para mucho.

Jesús Lillo analiza el espectáculo de odio que está dando la izquierda a cuenta de la agresión a un homosexual en Madrid, un "acto criminal que ayer condenaron todos los partidos y que, sin embargo, la izquierda no ha querido desaprovechar como munición ideológica contra la derecha". "La víctima es lo de menos, y más allá de sus querencias políticas tampoco se busca a los agresores, tarea de la Policía, sino a lo que se conoce como autor intelectual. Ione Belarra lo tiene claro, lo mismo que el coportavoz de su partido, igual que el portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Congreso, o que el secretario general de Comisiones Obreras: Vox y el PP —por acción y omisión, actos seguidos, acto seguido— son los culpables". Una auténtica vergüenza este "mercado de la carroña" con el que la izquierda quiere pillar cacho. La izquierda no ha aprendido nada de lo que pasó en las elecciones madrileñas con aquella campaña de odio contra la derecha.

"La comisión de seguimiento del plan de lucha contra los delitos de odio debería analizar este viernes la actividad pública de quienes lo fabrican y explotan a escala industrial, ministerial y gubernativa y utilizan a las víctimas de forma selectiva, no todas valen, como soporte de su campaña de señalamiento y persecución" de la derecha. La izquierda no condena ni comenta los ataques a miembros de Vox, ni las agresiones a gente del PP en el País Vasco, ni los homenajes a asesinos, ni las amenazas de muerte de Rufián y de Iglesias. Es en la izquierda donde rezuma el odio por todos sus poros.

"El Gobierno busca coger la bandera LGTBI contra la derecha". "Investigan a bandas latinas en la agresión homófoba de Malasaña". Anda, ¿pero no ha sido Vox? Qué desgracia para la izquierda, a ver qué dicen ahora los que han señalado directamente al partido de Abascal.

Dice Francisco Marhuenda, tan ingenuo él, que "está muy bien que el Gobierno se movilice contra la homofobia y Sánchez convoque una reunión urgente de la comisión de expertos ante el aumento de la violencia contra este colectivo. Hay que criticar cuando las cosas se hacen mal o se cometen errores, pero en esta cuestión hay que destacar la celeridad con que se actúa". Marhu, tienes un corazón de oro, Sánchez solo ha convocado esa comisión para señalar a Vox y al PP, no tiene ningún interés en nada más y por eso ha estado rápido. Chico, a veces parece que vives en los mundos de yupi.