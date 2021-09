El Gobierno cancela la ampliación del aeropuerto de El Prat por la oposición del 'Govern' y Podemos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha invitado a la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, a visitar el paraje de La Ricarda, el espacio natural inserto en los dominios del aeropuerto de El Prat y que según la extrema izquierda y el separatismo peligraba con la ampliación de las instalaciones aeroportuarias. La visita está prevista para este jueves. Al tiempo, consejeros de ERC del Govern de la Generalidad habían anunciado su presencia en una manifestación contra la ampliación de El Prat a celebrar el próximo 19 de septiembre.

Ya no será necesario que la alcaldesa enseñe La Ricarda a Yolanda Díaz para presionar al Gobierno ni que consejeros de ERC vayan a ninguna manifestación. El Ejecutivo que preside Pedro Sánchez ha anunciado este miércoles que cancela el proyecto de ampliación de El Prat, un proyecto que preveía una inversión de 1.700 millones de euros, ochenta mil puestos de trabajo y la conversión del aeropuerto condal en una instalación capaz para vuelos intercontinentales. La presión de ERC y de Podemos ha dado al traste con el plan, que era el primer gran acuerdo al que habían llegado el Gobierno y la Generalidad en la comisión bilateral.

Sólo Jordi Puigneró, vicepresidente y mano derecha de Puigdemont en el Govern defendía el proyecto, ya que según él la ampliación de la tercera pista no implicaba afectación alguna sobre el espacio natural protegido. Además, tanto el Gobierno como los partidarios del plan se remitían a la decisión final de la Unión Europea. Sin embargo, el Ejecutivo ha tirado la toalla. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, exalcaldesa de la población barcelonesa de Gavá, ha sido la encargada de escenificar el carpetazo. "No podemos abordar el proyecto de ampliación del aeropuerto si no tenemos el apoyo de la Generalidad", ha declarado la ministra. Es un problema de "falta de confianza mútua" ha abundado. Y ha puesto como ejemplo que consejeros de ERC hubieran anunciado su apoyo y presencia en la manifestación en contra del plan.

Primer "éxito" de Aragonès

"Se pierde una gran oportunidad para Cataluña y para España", ha lamentado la ministra. Barcelona ya no será un "hub" internacional. La cancelación del proyecto se produce a escasas fechas de la teórica reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Govern, cuyo presidente, Pere Aragonès, secundado por los consejeros de ERC, acaba de rechazar un proyecto de gran envergadura y notable impacto económico, un plan que había entusiasmado a la clase empresarial representada en Fomento del Trabajo y el Círculo de Economía y que a la vez era la prueba de que Aragonès y ERC preferían la gestión a la confrontación.