El PP dice que es Sánchez el que "rompe todos los puentes"

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha dejado claro este miércoles que, aun en el caso de que el Gobierno se aviniera a cambiar el método de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial como plantea el PP, su partido sólo apoyaría su renovación si ésta fuera fruto de un pacto en exclusiva entre el PP y PSOE.

Así lo ha explicado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso en la que ha criticado al presidente del Gobierno, por desdeñar la propuesta del líder del PP, Pablo Casado, para que ambos se reúnan para hablar de esa reforma legislativa que defiende el primer partido de la oposición.

"No podemos entender que tardara media hora en dar un no como respuesta", ha dicho, quejándose de que la única respuesta que ha recibido su partido es la negativa de la portavoz del Gobierno ante la oferta de Casado y los "insultos" e "improperios" que les sigue dedicando Sánchez.

Según Gamarra, en una "democracia sana tiene que existir relación entre presidente del Gobierno y líder de la oposición" pero remarcando que, en este caso, es Sánchez el que "rompe todos los puentes" porque cada vez que se le tiende la mano, no quiere hablar.

"No podemos entender que el PSOE, salvo que haya dejado de ser el PSOE, rechace una propuesta que camina en el sentido que pide la UE de más independencia judicial", ha incidido, subrayando que sólo si cambia de posición "encontrará" al PP en este asunto.

Tras rechazar comentar la idea de que todos los vocales del CGPJ dimitan en bloque para forzar la renovación alegando que el PP defiende la "separación de poderes", Gamarra ha dejado claro que aunque ahora la prioridad de su partido sea reformar la ley para que a todos los vocales los elijan los jueces, aunque se cambiara, cualquier acuerdo para la renovación tendría que surgir de un pacto entre los dos grandes partidos.

"La modificación que se plantea tiene la voluntad política de avanzar en la separación de poderes, la independencia y la no politización. Luego avanzaremos en la renovación en base a esos principios y eso no puede derivar en una renovación politizada", ha dicho la portavoz 'popular'.

A su juicio, eso debe afectar sólo a los dos partidos mayoritarios. "No se trata de abrir un cupo para que Podemos ponga a quien quiera", ha abundado, recalcando que sólo un acuerdo entre 'populares' y socialista garantiza "la separación de poderes".

¿El Gobierno más radical?

"España tiene el Gobierno más radical de Europa y de la democracia española, con ministros comunistas y socios secesionistas y batasunos. Es Sánchez el que lleva mil días atacando la independencia judicial, la separación de poderes y bloqueando su mandato constitucional y europeo", ha escrito en su cuenta de Twitter el propio Casado en respuesta a las últimas acusaciones del presidente del Gobierno.

También Gamarra ha acusado al Ejecutivo de coalición de ser el "Gobierno más radical de Europa", una afirmación que, ante las preguntas de los informadores sobre si el Gobierno español es más radical que, por ejemplo, el húngaro, ha matizado después.

"Si es el primero, el segundo o el tercero, podemos discutirlo pero me parece triste para mi país", ha apuntado, explicando que la acusación de radicalidad tiene su base en la presencia de "comunistas" en el Gobierno y en los partidos en los que éste apoya para gobernar.

Control y debate de la nación

Por otra parte, Gamarra ha reprochado a Sánchez que haya acudido este martes a una reunión interna del PSOE en el Congreso para dar un discurso "para mayor gloria de su Gobierno" que no ha sido otra cosa que "mitin antiPP", pero que no haya querido que la Cámara celebrarse en esta jornada sesión de control al Gobierno ni haya convocado aún el Debate sobre el estado de la Nación, que no se celebra desde 2015.

"¿A qué tiene miedo? Le invitamos a que lo convoque para que, frente a la crispación que ha buscado hoy, se vean dos proyectos alternativos el de un Gobierno que no es capaz de adoptar medidas y el de un partido dispuesto a liderar el futuro de España", ha dicho.