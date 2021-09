Sánchez no se retracta pese a la "denuncia falsa" y mantiene su asistencia a la comisión de delitos de odio

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha querido rectificar en la utilización de la "denuncia falsa" de un joven que simuló un delito homófobo cuando en realidad se produjo una relación sexual consentida. Tras la rectificación de su versión ante la Policía, el presidente ha admitido este jueves que se trata de una "denuncia falsa" que, sin embargo, no provocará que decaiga la convocatoria de la comisión de delitos de odio que lo motivó y que tendrá lugar este viernes con la presencia de Sánchez.

En una declaración institucional desde Asturias, el jefe del Ejecutivo mandó "toda mi solidaridad, mi cariño y mi empatía hacia las personas LGTBI. Es verdad que fue una denuncia falsa pero eso no puede impedir describir lo que es verdad. La realidad que sufren, por desgracia, personas por el hecho de ser como son". Y añadió su "compromiso del Gobierno de España para con la tolerancia, el respecto, la diversidad y el compromiso del Gobierno para poner encima de la mesa medidas, instrumentos, para frenar ese incremento de los delitos de odio durante los últimos años".

El presidente no da marcha atrás porque "no puede", según fuentes gubernamentales que admiten el error gubernamental, si bien califican de "terrible" ese incremento de los delitos de odio que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha cifrado en un 10%. El titular de Interior ha salido al paso de las críticas de la oposición y sus peticiones de dimisión, a tenor de la utilización partidista de este falso ataque.

"Si tengo que dimitir por trabajar, por dirigir, por coordinar las actuaciones para hacer frente a una lacra social como son los discursos de odio, los delitos de odio... esa sería la única circunstancia... Lo que me preocupa es que esa oposición no está hablando de esa realidad, lo que me preocupa es que se relativice. La única responsabilidad que asumo es la de trabajar y seguir trabajando porque se han incrementado los delitos de odio en un 10%".

Marlaska percibe que la "individualización de un hecho concreto es banalizar. Me parece grave que banalicemos algo tan importante como estos hechos que implican un ataque a la base de la democracia que son los derechos humanos, las libertades fundamentales, la dignidad de las personas...". Y respondió a la pregunta sobre las palabras de dirigentes de Vox diciendo que determinadas "declaraciones políticas públicas y en las redes sociales generan un caldo de cultivo para que se cometan actos como los indicados".