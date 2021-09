Aragonès promete que habrá referéndum y pide gestionar los fondos europeos

El presidente de la Generalidad, Pere Aragonès, durante su discurso de la Diada. | Generalidad de Cataluña

El presidente de la Generalidad catalana, Pere Aragonès, ha prometido no descansar hasta hacer realidad el referéndum de autodeterminación. En el discurso de la víspera de la fiesta regional de Cataluña del "Onze de Setembre", el segundo de Oriol Junqueras ha declarado literalmente que "el referéndum es un compromiso democrático del todo irrenunciable y ante el que no descansaré hasta hacerlo realidad".

Aragonès ha elegido el recinto modernista del hospital de San Pablo de Barcelona para su discurso de la Diada a modo de homenaje, según ha dicho, del personal sanitario y de recuerdo de las víctimas del coronavirus. Sin embargo, el grueso de su discurso ha versado sobre el referéndum y la agenda separatista. Así y según el dirigente de ERC y presidente autonómico, la pandemia "ha provocado una profunda crisis social, económica y emocional que agrava las dificultades preexistentes y se mezcla con el conflicto político con el Estado que está pendiente de hace demasiado tiempo y genera mucha frustración a todos los catalanes y catalanas que quieren decidir el futuro del país en libertad".

Según Aragonès, la intención es atender las urgencias provocadas por el coronavirus, pero sin olvidar el supuesto "conflicto político", ya que "la crisis no nos debe hacer olvidar que los indultos han sacado a los presos de la cárcel pero no ha frenado, ni de lejos, una represión que continúa limitando sus derechos, que no resuelve la situación del exilio (sic) y que no ofrece una salida a todas las personas represaliadas, pendientes de juicio o perseguidas por el Tribunal de Cuentas".

La mesa, un hito

Aragonès ha insistido en varios pasajes en el asunto del referéndum de autodeterminación, del que ha asegurado que es la "propuesta más inclusiva para resolver conflictos como el que vivimos" y "en el que todas las opciones tengan la oportunidad de ganar". Además, ha glosado las supuestas bondades de la negociación con el Gobierno de Pedro Sánchez en estos términos: "Cataluña está a las puertas de hacer una cosa que no se había conseguido nunca, abrir una negociación con el Estado, de gobierno a gobierno".

Aragonès no se ha referido a la polémica sobre la cancelación de los planes para el Aeropuerto de El Prat, pero ha reivindicado la gestión de los fondos europeos. Tenemos los proyectos, tenemos la experiencia y tenemos la capacidad para invertir los fondos europeos multiplicando su efecto transformador. Somos quienes mejor conocen el país. Por eso es necesario que podamos gestionar directamente la parte de los fondos que nos corresponde".