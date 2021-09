Rosa Díez: "Sánchez no cesa a Marlaska porque no ha terminado de cumplir lo pactado con Otegi"

Rosa Díez ha dicho en #OrganizandoLaResistencia de Es la Mañana de Federico que "es urgente echar al Gobierno de Sánchez porque está soportado por los enemigos mortales de la democracia". Un gobierno que está "arruinando España desde el punto de vista económico, político y democrático" con un "discurso del odio".

Esta semana el ministro del Interior ha sido el protagonista por la repugnante campaña de odio contra la oposición, especialmente Vox, montada sobre una agresión homófoba inventada. Rosa Díez ha señalado que "Sánchez no echa a Marlaska porque todavía no ha cumplido toda la porquería pactada con Otegi, cuando termine lo cesará".

Entre esa porquería ha subrayado que se encuentra "el acercamiento a cárceles del País Vasco de presos etarras que no han colaborado con la Justicia, requisito imprescindible". España "no se merece un Gobierno que se niega a investigar los 377 crímenes de ETA aún sin resolver". De hecho, ha contado Rosa Díez en esRadio, "es la primera vez que el Gobierno de España, los partidos que lo conforman y los que lo sostienen, votan en contra de una resolución del parlamento europeo que envía a España una comisión para investigar las causas de que no se hayan esclarecido esos crímenes".

"Cómo debe ser de grave —ha continuado Rosa Díez— para que el Parlamento de Europa haya decidido enviar una comisión para saber por qué no se han investigado el 40% de los crímenes de ETA". Todo ello, "mientras el Gobierno de España aprueba leyes revanchistas de memoria histórica".

Rosa Díez ha recordado que "los crímenes de ETA posteriores a 2010 no prescribirán nunca pero los anteriores lo hacen a los 30 años". Además ha subrayado que "la historia de ETA no acabará mientras haya centenares de crímenes sin juzgar a la vez que su brazo político es socio del Gobierno de España".

Entre los objetivos del Gobierno es "la confrontación entre españoles que empezó con Zapatero y Sánchez la ha continuado". La diferencia es que "a Zapatero le gustaba esa idea de que tenía talante y a Sánchez le da igual y no se pone ninguna limitación". Por todo ello Rosa Díez ha pedido "echar a esta gentuza".