Casado, Ayuso, Almeida y el liderazgo por el PP de Madrid

El PP de la Comunidad de Madrid ha iniciado el curso político con un frente abierto: la batalla por el liderazgo del partido. Una lucha para la que quedan al menos nueve meses, ya que se disputará cuando se celebre el congreso de los populares madrileños, previsto para los primeros meses de 2022. No obstante, los líderes políticos ya han comenzado a mover sus fichas.

Tras una semana de declaraciones cruzadas, este fin de semana la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, dejó clara su intención de presentarse. Lo hizo revindicando su capacidad para gobernar la región y, al mismo tiempo, liderar su partido: "Soy mujer, puedo hacer dos cosas a la vez", afirmó este sábado tras visitar la Feria del Libro de Madrid.

Ayuso ha dejado claras sus intenciones y ha entrado directamente en campaña: "Yo voy de frente, para qué voy a andar escondiéndolo. Con normalidad e ilusión, hay que seguir gestionando Madrid, que para mí es lo prioritario".

Sin duda, una de las grandes armas de la presidenta regional es su clara victoria en las elecciones de la Comunidad de Madrid el pasado 4 de mayo, cuando el PP duplicó sus apoyos y se quedó a cuatro escaños de la mayoría absoluta. Un triunfo que Ayuso quiere llevar a su partido: "creo que puedo perfectamente trasladar la ilusión del 4 de mayo de las urnas también a un partido que además ahora se enfrenta a unas municipales y a unas generales".

Ayuso cuenta con el respaldo de los votos y sabe que también con apoyo dentro del PP de Madrid. De hecho, fuentes cercanas a la presidenta regional consultadas por este periódico sostienen que el apoyo de la militancia es total. "Hay que devolver la normalidad al partido y yo, por los mensajes que me llegan, sí cuento con el apoyo necesario", aseguró la presidenta madrileña el pasado viernes en rueda de prensa, tras reunirse con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, en Toledo.

La presidenta regional mira con el rabillo del ojo al alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, quien podría ser un posible rival en la lucha por el liderazgo del PP regional. Ante escenario, Ayuso ha reclamado "normalidad" y ha elogiado su "amigo y compañero" Almeida, con quien forma un "gran ticket" porque trabajan "en absoluta lealtad, confianza y complicidad".

Mientras tanto, el alcalde de la capital prefiere no mostrar sus cartas y no ha descartado la posibilidad de competir con la presidenta de la Comunidad de Madrid para liderar el PP de regional. En una entrevista en Onda Cero, el pasado viernes, José Luis Martínez Almeida, aseguró que ese debate "ahora no toca" y que "son los afiliados los que tienen que hablar cuando se celebre el Congreso", que está previsto para los primeros meses de 2022.

Por su parte, el líder del PP, Pablo Casado, no ha querido decantarse por ninguno de los dos y ha lanzado balones fuera: "Tenemos a dos militantes que saben que van a tener mucho peso en esa decisión, peso en el que yo no voy a contar", aseguró el pasado martes en un desayuno informativo.

No obstante, esta posición de Casado contrasta con la manifestada por Génova, tan solo unos meses atrás, cuando el número dos del partido, Teodoro García Egea apostó abiertamente por Ayuso para presidir el PP de Madrid. El pasado 2 de junio, García Egea afirmó: "Si yo fuera afiliado, mi total apoyo a ella".

Desde la Comunidad de Madrid no ocultan su "sorpresa e incomprensión" por la actitud mantenida por Génova. Mientras tanto, desde el PP nacional toman distancias. Fuentes de la dirección del partido afirman a este diario que tanto Ayuso como Almeida son "un gran referente del PP y de la entera confianza de Casado".

En cualquier caso, afirman que serán los afiliados quienes decidan. No obstante, creen que esté debate "ahora no toca". Argumentan que el congreso del PP de Madrid no está convocado, que quedan muchos meses por delante y que ahora el partido "está centrado en la convención nacional del PP".