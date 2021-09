El CGPJ espera que el Gobierno "no vuelva a cometer la torpeza" de vetar al Rey en Barcelona

El Consejo General del Poder Judicial CGPJ espera que el Gobierno de Pedro Sánchez "no vuelva a cometer la torpeza" de vetar al Rey Felipe VI en el tradicional acto de entrega de despachos judiciales que se celebra cada año en Barcelona. El Poder Judicial que preside en funciones Carlos Lesmes ya ha cursado la invitación al monarca, que no pudo asistir en 2020 por decisión del Ejecutivo.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital recuerdan que "la justicia en España se administra en nombre del Rey", por lo que consideran que "su asistencia sería una vuelta a la normalidad democrática e institucional, y un uso constitucional que debe mantenerse. Es un acto académico de una singular trascendencia porque se da el despacho a aquellos que se van a incorporar a uno de los tres poderes del Estado".

"Tiene una importancia enorme. En los tiempos que corren es un síntoma de consolidación democrática que acuda el Rey. En el CGPJ existe un deseo de que el acto discurra con total normalidad, con la sana rutina democrática. Lo que sucedió el año pasado fue una excepción y debe ser una excepción", destacan.

Las mismas fuentes consultadas por LD señalan que todavía "no se ha fijado fecha para la celebración del acto, ya que todo depende de la agenda de Felipe VI y de su confirmación". Por lo tanto, aunque el año pasado tuvo lugar en septiembre, si la Casa Real propone otra fecha antes de final de año, no existiría ningún problema.

La Constitución española establece que a todos los actos oficiales a los que acuda el Rey tienen que asistir el presidente del Gobierno o un ministro. Así lo establece el artículo 64 de la Carta Magna: "Los actos del Rey serán refrendados por el presidente del Gobierno y, en su caso, por los ministros competentes".

Recordamos que el refrendo es la delegación de responsabilidad del Rey a la persona que realiza el refrendo, que se convierte en refrendante. La persona que ejerce el citado refrendo es, por tanto, la responsable de las acciones del Rey. Si Pedro Sánchez no acude al acto, el refrendo sería responsabilidad de la ministra de Justicia, Pilar Llop.

El veto al Rey en 2020

En caso de que el Rey Felipe VI acepte la invitación para acudir a la entrega de despachos judiciales, la normalidad regresaría a este evento después de que el año pasado no lo presidiera por primera vez. La Casa Real comunicó al Consejo General del Poder Judicial CGPJ su decisión de no asistir, pese a ser invitado con normalidad como todos los años, por decisión del Gobierno que alegó "problemas de convivencia" o incluso de seguridad del propio monarca.

Previamente, el Gobierno de los jueces había cursado la invitación, que había sido aceptada por la Casa Real, ya que inicialmente contestó confirmando su asistencia. Sin embargo, el CGPJ recibió posteriormente una nueva comunicación en la que se informaba de que el Rey finalmente no acudiría a la entrega de despachos. Era la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, que Felipe VI no acudía a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial.

Tal y como publicó este diario, la ausencia del Rey provocó una gran indignación entre los integrantes del CGPJ. Estos apuntaron que se trataba de "un acto estrictamente judicial", y que si no acudía el Rey, no pintaba nada el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. "Si Felipe VI, que es el refrendado, no puede acudir al acto judicial, no tiene sentido que asista el refrendante que es el ministro de Justicia", señalaban.