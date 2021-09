La ex presidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre concede este lunes una entrevista en El Mundo en el que pide apoyo para Isabel Díaz Ayuso como futura presidenta del partido en la región frente a las maniobras para colocar a otra persona al frente de la organización, que ahora está en manos de una gestora.

Aguirre, que en su época también ostentó la presidencia del PP, contesta a la teoría que expone el periodista de que el partido quede en segundo plano si la presidenta regional ocupa el puesto. "Vamos, hombre, que no digan tonterías esos niñatos que están en Génova intoxicando", dice recordando los ejemplos actuales de Feijóo en Galicia o Juanma Moreno en Andalucía, además de su propio caso. "Ni el secretario general del PP está de acuerdo con que cuando yo tuve el honor de presidir el PP de Madrid el modelo fuera malo. Por lo tanto, que no cuenten historias", señala.

También responde a los que dicen que es inviable estar a las dos cosas: "En el sector de Almeida hay algunos niñatos encabezados por un chico de cuyo nombre no quiero acordarme. En fin, que no digan bobadas, es que no han ganado una elección, han perdido todas las que se han presentado", sentencia la ex dirigente popular, que añade que "no sé a qué llaman ellos revivir, pero casi sería mejor que remueran, porque desde que está la gestora no ganamos una elección. Las han perdido todas".

Aguirre recuerda en Madrid está "la persona que más daño político ha hecho a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias, que es Ayuso" y apunta que el hecho de que ella liderara el PP de Madrid supondría "simplemente normalizar la situación" del partido. "Ayuso es la gran enemiga de Sánchez y, por tanto, ponerle trabas a Ayuso es ayudar a Sánchez", avisa.

"Depresión" en el PP

Denuncia también los intentos de retrasar el congreso del PP madrileño y pide celebrarlo "cuanto antes". Sobre el alcalde de Madrid y la posibilidad de que se presente, apunta que ella cree que no lo hará y que "lo que él dice es que los de Génova le están empujando". "Puede que sea verdad, porque algunos chiquilicuatres que tiene por ahí detrás Génova y Almeida es lo que van diciendo", dice.

Aguirre también da su opinión sobre Pablo Casado, de quien alaba su "extraordinario" discurso cuando fue elegido líder y lamenta su "cambio estratégico posterior". Habla de "tres errores crasos": destituir a Cayetana Álvarez de Toledo, sus críticas a Abascal en la moción de censura y la entrevista a RAC1, "para mí el peor": "El resultado fue que no cogimos ninguno de los 30 diputados perdidos por Ciudadanos en Cataluña y encima perdimos uno de los nuestros. Eso nos sumió a los peperos en la más absoluta de las depresiones. Yo nunca he visto al PP tan deprimido como después de las elecciones catalanas", señala.