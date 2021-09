Sánchez rectifica y asistirá a la reunión de la 'mesa de diálogo' con los golpistas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este lunes que acudirá a la próxima reunión de la ‘mesa de diálogo’ entre el Ejecutivo central y la Generalidad, que "previsiblemente" se celebrará el miércoles. Sánchez ha rectificado apenas unas horas después de que fuentes gubernamentales confirmasen a Libertad Digital la ausencia del presidente en la cita con los golpistas.

Sánchez lo ha asegurado en una entrevista en TVE en la que ha argumentado que quiere participar en este foro porque será la primera reunión de la mesa de diálogo de la nueva legislatura que se inició en Cataluña con la elección del presidente Pere Aragonés.

"Lideraré esa delegación del Gobierno de España y tendré la oportunidad de reunirme con el presidente de Cataluña y encontrarme con amabas delegaciones, y espero que avancemos en esa línea de diálogo y reencuentro", ha explicado. Según Sánchez, las tres cosas que unen a la sociedad española y catalana son "la lucha contra la pandemia, la recuperación económica y la enorme oportunidad de los fondos europeos".

Con respecto a las exigencias para la celebración de un referéndum de independencia, Sánchez ha insistido en que "el referéndum no es que esté fuera de la Constitución, es que no es lo que necesita Cataluña en estos momentos" y ha pedido apostar "por avanzar en lo que nos une" porque "un demócrata dentro de la Constitución no tiene ningún problema en apelar al voto, pero será a través del acuerdo, no la ruptura".

Liderados por Sánchez, la parte del Gobierno en la mesa también estará compuesta por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz; y los ministros de Política Territorial, Isabel Rodríguez; de Cultura, Miquel Iceta y de Universidades, Manuel Castells.