La entidad que espía en qué idioma juegan los niños de Cataluña vuelve a la carga

"Plataforma per la llengua", la organización que se dedica a delatar a comerciantes que no rotulan en catalán, restaurantes que no tienen carta en ese idioma, que espía las conversaciones de los niños en el patio y que anima a comprar sólo productos etiquetados en catalán vuelve a la carga con el comienzo del curso. Su primera acción ha sido la de llenar con sus carteles el exterior de decenas de colegios catalanes.

Al Baix Llobregat, la campanya #Notexcusis també es fa veure. Així llueix l'Institut Marianao de #SantBoi! 😊 pic.twitter.com/ehsr5DDYCX — No t'excusis! (@notexcusis) September 13, 2021

En esas lonas afirma que "solo el 14% de los alumnos de secundaria habla catalán en el patio", "en el patio de los institutos públicos de Valls sólo el 40% de las conversaciones son en catalán", "los alumnos de 4º de Eso tienen más conocimientos de castellano que de catalán en todas las regiones educativas" o "tan solo el 53% de los jóvenes de Barcelona de Barcelona domina el catalán".

L'Institut Jaume Huguet de #Valls també s'ha llevat amb aquesta dada a la tanca del centre educatiu! ☀ Revertim la situació: https://t.co/7nM3tufP4A! #Notexcusis 📢 pic.twitter.com/IyqeXRdDQt — No t'excusis! (@notexcusis) September 13, 2021

La campanya #Notexcusis en defensa del català arriba a #Lleida!😊 A l'Escola Joan XXIII i el Centre de Recursos Pedagògics del #Segrià es reivindica amb aquesta pancarta! 📢📢📢 pic.twitter.com/jH2CErIAXK — No t'excusis! (@notexcusis) September 13, 2021

Sabies que tan sols el 53% dels joves de Barcelona domina el català? Això és el que explica aquesta pancarta penjada a l'Institut Poeta Maragall de #Barcelona. Vols saber-ne més? https://t.co/7nM3tufP4A! #Notexcusis 📲😊 pic.twitter.com/6R9i8AfW11 — No t'excusis! (@notexcusis) September 13, 2021

Son solo algunos ejemplos de los textos colgados a las puertas de los colegios en el marco de la campaña "¿Seguro que tenemos una escuela en catalán?". La "Plataforma per la llengua", cuyos miembros se consideran a sí mismos auténticos comisarios políticos del catalán, ha abierto una web donde se pueden apuntar aquellos que quieran ser voluntarios en una nueva campaña en los centros educativos para imponer el catalán y erradicar el español también fuera de las aulas.

El texto para atraer a aspirantes a talibanes lingüísticos es el siguiente: "Casi cuarenta años después de que se comenzase a aplicar el modelo de la inmersión lingüística en las escuelas públicas catalanas, los niños y jóvenes cada vez se relacionan más en castellano, tanto dentro como fuera de los centros educativos: en los pasillos, en el patio, en la calle, en internet... Si bien el sistema inmersivo ha logrado garantizar un conocimiento básico del catalán, no ha conseguido que la lengua atraviese la puerta de las aulas de manera generalizada. Para que el catalán vuelva a ser la lengua de uso común entre la juventud, se necesita conciencia, compromiso y acción. ¡Tú también puedes contribuir. El futuro del catalán te necesita!".

La última aparición de la "Plataforma per la Llengua" consistió en un llamamiento para aprovechar la ley Celaá para erradicar el español del sistema educativo. Se atribuían la enmienda que elimina el español como lengua vehicular en la enseñanza. La organización, que cuenta con importantes subvenciones de la Generalidad y de la Diputación de Barcelona (PSC) para delatar a quienes no cumplen a rajatabla con las disposiciones lingüísticas del separatismo, considera que la nueva ley "permitiría trabajar estos aspectos (la supresión del castellano) también fuera de las horas lectivas y de las aulas".