Vox recurre ante el TC la "aberrante" ley trans canaria: "Supone eliminar el sexo biológico"

Vox ha interpuesto este jueves un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales aprobada en Canarias por "unanimidad" (el PP se abstuvo).

Ante los medios, la portavoz parlamentaria del partido, Macarena Olona, ha señalado que con la ley que ahora recurren se "da un paso más como nunca se ha conocido en España" en la ideología de género al permitir "que se elimine el sexo biológico y sea sustituido" por una "construcción del género" que permite sin necesidad de pruebas o informes médicos el acceso a todo tipo de instalaciones sólo con declararse mujer u hombre.

La ley canaria recurrida por Vox define la identidad de género como "la vivencia interna e individual del género tal y como cada persona la siente y autodetermina, sin que deba ser definida por terceros, pudiendo corresponder o no con el sexo asignado al nacer y pudiendo involucrar o no la modificación de la apariencia o de las funciones corporales a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de cualquier otra índole, siempre que ello sea libremente escogido". Señala que "bastará" para acreditar dicha identidad que "la persona interesada manifieste expresamente por sí misma o, en su caso, por sus representantes legales, su identificación como mujer, hombre o persona no binaria, así como el nombre por el que se identifica".

El partido denuncia que la nueva normativa permitirá el acceso, por ejemplo, a vestuarios, baños, a prisiones de mujeres o a determinadas ayudas en función del sexo simplemente con que la persona "diga que se siente" mujer u hombre "aunque sea contradictorio con su sexo en el registro civil". Para Olona "supone la eliminación sexo biologico" y la "identidad de las personas".

Según recoge el recurso, el partido considera que la nueva ley vulnera "claramente" derechos fundamentales recogidos en la Constitución. Cita por ejemplo el derecho a la integridad física y a la protección de la salud de los menores de edad puesto que la ley configura como derechos de las personas trans menores de edad los de "recibir tratamiento para el bloqueo por al inicio de la pubertad" y "recibir tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad" sin identificar plazos.

También menciona el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen señalando que en los "aseos, vestuarios y espacios similares" a los que expresamente se refiere la ley canaria, "las personas que se identifican con su sexo biológico tienen derecho a que en esos espacios (...) se respete el derecho fundamental del artículo 18.1 de la Constitución", relativo al derecho al honor y la intimidad.

El partido destaca que el reconocimiento de los derechos de las personas transgénero "no puede hacerse perdiendo totalmente de vista el necesario equilibrio entre aquellos derechos y los igualmente respetables derechos de las personas que se identifican con su sexualidad biológica". Menciona entre otras cosas la respuesta penal protectora de la mujer "frente a la llamada violencia de género": "Este concepto de 'género sentido y fluctuante' impide la aplicación de las normas penales protectoras de la mujer".

"Políticos tramposos"

También frente al Tribunal Constitucional, el diputado Javier Ortega Smith se ha referido a esta ley para cargar duramente contra el PP pidiendo que "a la hora de votar se sea consciente de las políticas que luego se van a defender" y ha lamentado el apoyo a leyes ideológicas como esta, que en su opinión "van a generar situaciones dramáticas" en colegios, vestuarios, hospitales e incluso afectará a las denominadas lisas cremallera de los partidos.

Ortega Smith ha criticado la falta de "coherencia" del PP y la "ideología progre" y la "inspiración ideológica de la izquierda" que en su opinión acaba impregnando al partido. "España necesita recuperar la cordura y que a la hora de votar" empecemos a preguntarnos "quién ha luchado contra la ideología de género o la memoria histórica" y "dejar a un margen las siglas y los políticos tramposos".