Rosa Díez: "Lo que más me asusta de Sánchez son sus ojos y sus gestos, no está bien de la cabeza"

Rosa Díez en #OrganizandoLaResistencia en Es la Mañana de Federico ha dicho que esa resistencia "es en legítima defensa" frente a un tipo como Pedro Sánchez que "no está cuerdo" como pudimos ver, ha añadido, en la entrevista que mantuvo en TVE. En dicha entrevista, "los titulares se lo llevaron las palabras de Sánchez sobre que no preguntó a quién votaba cada uno para vacunar pero a mí lo que más me asustó fueron sus ojos y sus gestos" porque se puede ver que "no está bien de la cabeza".

Para gobernar un país, ha explicado Rosa Díez, es requisito "no trabajar para ayudar al enemigo a destruir el sistema democrático en base al que estás gobernando". Requisito que está incumpliendo con la mesa de negociación con Cataluña. Una negociación para la que Pedro Sánchez "no tiene legitimidad democrática porque no puede negociar los derechos de ciudadanía de los españoles en ningún lugar ni con nadie, y menos en una mesa extraparlamentaria". Los derechos, ha remarcado Díaz, "no están en venta ni son negociables ni se pueden parcelar".

Lo más importante, ha apuntado Rosa Díez, no es si hay acuerdo entre Sánchez y los separatistas sino "haber reconocido y aceptado por parte de Sánchez que se negociará en un foro extraparlamentario el modelo del Estado y la estructura institucional de España", algo que "es contrario a la Constitución, no se puede negociar sobre amnistía y referéndum y aceptar negociar esas cuestiones te colocan fuera de la Constitución". En definitiva, "esa mesa es una gran traición a la democracia por un tipo que no está cuerdo y que acepta una ofensa a la bandera de España".