Alcaraz planta cara a los proetarras en Mondragón: "No me planteo ni siquiera tener miedo"

En un alto en el camino desde Jaén, Francisco José Alcaraz habló con La Noche de Dieter del homenaje a las víctimas del sanguinario Henri Parot de este sábado en Mondragón en el día en que se iba a celebrar una marcha en honor del. terrorista que finalmente ha sido sustituida por varios actos de apoyo a los presos etarras y que las víctimas consideran un fraude.

Alcaraz, que perdió a un hermano y dos sobrinas de tres años en uno de los atentados cometidos por el terrorista, se refirió a su presencia en el acto y a lo que se puede encontrar en la localidad vasca. "El mayor precio lo han pagado nuestros familiares. Por mucho que me hagan el daño es mucho menor que el que recibió mi familia. No me planteo ni siquiera tener miedo".

El diputado de Vox acudirá como presidente de la asociación Voces contra el Terrorismo y no como político aunque acompañado de miembros de su partido. Según explicó, "tenemos una responsabilidad la sociedad civil" para que "no se humille a las víctimas". "Hay que responder a cualquier acto" y más cuando "nuestros políticos no lo hacen". "Mientras tenga vida, insistió, "tengo la responsabilidad de defender la memoria de mi hermano y de mis sobrinas. Mi hermano lo haría por mí", dijo quien encabezara la rebelión cívica contra la negociación con ETA.

Sobre los cambios de última hora en los actos, Alcaraz apuntó que cree que ha sido decisión última del PSOE: "Siendo conscientes de la alarma social que se iba a generar" y "de lo que puede pasar", ha llegado a un acuerdo con sus socios para que el presidente "no se vea abocado a recibir todas las críticas incluso de medios afines". Se trata, insistió, de "una estrategia pactada entre PSOE y sus socios Bildu-ETA" y apuntó que habrá "premio para ETA" en forma de algún tipo de nueva concesión.