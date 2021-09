Vocales del CGPJ reclaman volver al modelo previo a 1985 para desatascar la renovación

Vocales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ reclaman volver al modelo de elección del Consejo previo al año 1985 para desatascar la renovación. El CGPJ permanece en funciones desde hace más de 2 años y medio, tras los numerosos intentos de negociación frustrados entre el PSOE y el PP.

La Constitución estableció que 8 los 20 vocales los nombraba el Congreso de los Diputados y el Senado entre juristas de reconocida competencia y los otros 12 se elegirían "entre jueces y magistrados de todas las categorías". Sin embargo, en 1985 el PSOE de Felipe González con su mayoría absoluta cambió el modelo y fijó que los 20 vocales los eligiesen a partes iguales las dos Cámaras.

Fuentes del CGPJ consultadas por Libertad Digital aseguran que la única fórmula posible para desatascar la renovación del Gobierno de los jueces pasa por "apostar más por la Constitución y volver al modelo de elección de los vocales previo al año 1985".

Las mismas fuentes consultadas por LD afirman que "el sistema del 85 estaba previsto para un turnismo entre el PSOE y el PP. Cuando se ha roto y ya no hay bipartidismo, el sistema de elección ha hecho aguas. Esto se solventa con más Constitución, volviendo al sistema original por una razón de índole práctica. Si los jueces hubieran elegido a los jueces, hace 3 años que el Consejo estaría renovado", afirman.

"La Ley del 85 ha demostrado una deficiencia enorme. Es imposible renovar con ella cuando el sistema bipartidista se ha roto. Así, no se hubiera producido esta crisis. Ésa sería la solución y se acabaría el problema actual", insisten.

"La Constitución en 1978 quería romper con la unidad de poder y coordinación de funciones de las leyes franquistas y realizar así una verdadera separación de poderes nítida para que el Ejecutivo no tuviera nada que ver con el Gobierno de los jueces, ni con la elección de los vocales", concluyen.

Precisamente, el actual magistrado progresista del Tribunal Constitucional, Juan Antonio Xiol, fue el artífice como director general de Relaciones con la Administración de Justicia junto al entonces ministro socialista, Fernando Ledesma, de la reforma para que los veinte vocales del CGPJ pasaran a ser elegidos por las Cortes mediante mayoría cualificada de tres quintos. Por ello, Xiol es conocido en el mundo judicial como el juez que mató a Montesquieu, es decir, la separación de poderes.

Las asociaciones judiciales coinciden

Las asociaciones judiciales han reprochado en la última semana a los partidos políticos que abordasen el debate de la renovación del Consejo General del Poder Judicial CGPJ, en funciones desde diciembre de 2018, con "fines exclusivamente partidistas".

La Asociación Profesional de la Magistratura APM, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria AJFV, Juezas y Jueces para la Democracia JJpD y Foro Judicial Independiente FJI difundían un comunicado conjunto, "ante las declaraciones de responsables políticos" sobre la renovación del órgano de gobierno de los jueces.

No obstante, precisaban que existen discrepancias entre las asociaciones firmantes y que éstas están relacionadas con la conveniencia de proceder a la reforma del sistema "con carácter inmediato o más adelante". Sin embargo, subrayaban que esas diferencias de criterio "no han impedido" que hayan "seguido trabajando conjuntamente en la defensa de los intereses comunes de la carrera judicial, de nuestro Estado Social y Democrático de Derecho y en, particular, de la independencia judicial".

Precisamente, la APM, la AJFV y FJI tienen previsto mantener un encuentro con el comisario de Justicia de la Unión Europea UE, Didier Reynders, este lunes, para trasladar la necesidad de acometer una reforma del sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial CGPJ de modo que sean designados por los jueces.