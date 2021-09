El exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ha desvelado en una entrevista en Infolibre el plan que tenían desde la Moncloa con Ciudadanos para acabar con Isabel Díaz Ayuso y que les salió por la culata cuando la presidenta regional se adelantó y convocó elecciones en las que más tarde arrasaría.

Ábalos desmiente así a la propia Inés Arrimadas que ha repetido en numerosas ocasiones, la última en Es la Mañana de Federico, que no había un plan para presentar una moción de censura en Madrid como la Murcia que también fracasó. "No somos imbéciles", decía Arrimadas en esRadio. Pero José Luis Ábalos parece pensar lo contrario cuando habla del que considera uno de sus mayores errores en la política: "Cometimos el error de fiarnos de que Ciudadanos controlaba a su grupo y pensar que luego iban a dar una respuesta también en Madrid. Pero no fueron capaces". Deja constancia de lo publicado por Libertad Digital sobre el fracaso de Pedro Sánchez en la 'operación Arrimadas'.

Otro de los protagonistas de aquella fallida moción, el entonces vicepresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Aguado se ha apresurado para desmentir la información desde Twitter.