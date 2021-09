Toni Cantó responde a los "lloriqueos" de la delegada del Gobierno por la marcha neonazi: "Su equipo lo sabía"

En una entrevista de Es la Mañana de Federico, de esRadio, Toni Cantó ha comentado las primeras iniciativas de su Oficina del Español en la Comunidad de Madrid y también otros temas de actualidad, como la marcha neonazi celebrada en Chueca sin que la Delegación del Gobierno la prohibiera.

Después de que la Delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, afirmara que se trató de un "engaño" y que no podían hacer nada, Cantó ha respondido que en su opinión, no hubo engaño alguno. "No han engañado a nadie. Su equipo sabía quiénes eran. Sabían qué se iba a decir en esa manifestación y sabían lo que iba a pasar y por eso lo permitieron", ha dicho tras aludir a los "lloriqueos" de González en sus explicaciones ante la prensa este lunes.

En su opinión, el Gobierno intentó "tapar lo que estaba sucediendo también en Mondragón, que para mí es un escándalo", en alusión a los homenajes a etarras del pasado fin de semana.

"Hay 10 pirados nazis que yo creo que todo el mundo condenamos, pero, sin embargo, ahí hay cientos de miles que apoyan a una organización terrorista como es ETA, que además está pactando con la izquierda, que agrede a las víctimas y que están siendo blanqueada continuamente por todos los partidos y por todos los medios de la izquierda, así que a mí me preocupa todo, pero me preocupa más aquello", ha zanjado.