La exportavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, no acudirá a la Convención Nacional de la formación de Pablo Casado, según ha confirmado la propia diputada a El Independiente. "No se me ha invitado a trabajar, sino a aplaudir en la clausura", ha señalado.

La convención nacional tiene un formato itinerante que arranca el próximo lunes en Santiago de Compostela y finaliza con un cónclave durante el 2 y el 3 de octubre en Valencia. Como el resto del grupo parlamentario, Álvarez de Toledo ha recibido una invitación para asistir a la clausura, pero ha rechazado asistir.

"El sentido de una convención ideológica está basada en las ideas. Si me hubieran invitado a trabajar en esas ideas, por supuesto que habría ido, pero no se me ha invitado a trabajar, sino a aplaudir en la clausura", ha explicado.

Para Génova, la convención nacional es ahora mismo una prioridad. El objetivo, aseguran, es aunar en Valencia a todos los cargos, militantes y simpatizantes para mostrar su unidad y escenificar un "gran paso para que Casado llegue a la Moncloa". Por ese motivo esperan la asistencia de unas 8.000 personas.

A la cita acudirá también la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha modificado la agenda de su viaje a Estados Unidos para poder asistir a la reunión de barones el día 2 en Valencia. Todo ello, en pleno sabotaje por parte de Pablo Casado y Teodoro García Egea hacia la candidatura de Díaz Ayuso para presidir el PP de Madrid. Una guerra, en la que por cierto, Cayetana Álvarez de Toledo ha defendido desde el primer momento que Ayuso sea quien lidere el PP en la región y ha asegurado que no entiende por qué el alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, se ha metido "en este lío".