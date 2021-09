El abogado del caso Ghali: "¿Cómo puede atravesar la frontera alguien que tiene dos causas en la Audiencia Nacional?"

La entrada ilegal en España para ser tratado de coronavirus en un hospital de Logroño del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y que provocó la invasión de miles de marroquíes en Ceuta y el aumento de la tensión con el régimen de Mohamed VI, se puede convertir en un caso que afecte directamente al Gobierno de Pedro Sánchez tras la imputación de la exministra de Exteriores, Arancha González Laya.

En el programa Es la Mañana de Federico de esRadio el abogado Antonio Urdiales ha contado cómo inició la denuncia que ha llevado a la imputación de la exministra González Laya y que está destapando un caso que involucra a varios ministerios.

Urdiales ha asegurado que no tiene "nada que ver" con el régimen de Marruecos y que da su "palabra de honor, que vale más que los juramentos del Gobierno" de que "no he tenido contacto con ningún miembro del Gobierno y sufrago este procedimiento con mis propios fondos". También ha señalado que "el PP ha sido manso" en este caso y que tampoco "tiene nada que ver" en esta denuncia.

Ha recordado que él entre el año 1973 y 1975 prestó en El Aiún "servicio militar como voluntario" y que en aquellos años "degollaron a varios compañeros míos estos sicarios que acompañaban a Ghali".

Cuando se enteró de que el líder polisario estaba siendo tratado en un hospital español "con un pasaporte falso" presentó "la correspondiente denuncia como acusación particular". Urdiales señaló que estaba "sólo" pero que de los "6.000 jueces que hay en España" tuvo "la suerte de que me tocó uno de verdad, independiente, sin miedo, culto, con experiencia y que quería conocer aquello".

"¿Cómo puede atravesar la frontera un señor que tiene dos causas en la Audiencia Nacional por terrorismo?", fue la pregunta clave que hizo que el juez se interesara por el caso. Sobre el juez, Urdiales ha asegurado que "es más valiente que yo".

Las pesquisas judiciales fueron pasando de la Guardia Civil hasta el Ejército, ha contado el abogado Antonio Urdiales. Ha dicho que "el control de pasaportes lo lleva la Policía" y que Brahim Ghali "salió escoltado vía Logroño".

"El juez preguntó en el último interrogatorio que si nadie lo sabía porqué había policías escoltando y en también Logroño. Está claro que Interior estaba enterado de la entrada de Ghali", ha señalado.

El papel de España y de Argelia

Sobre Brahim Ghali, su relación con Argelia y el papel de España el abogado ha contado que Pedro Sánchez "ha estado viajando y teniendo contactos con Argelia" en todo este tiempo y que hay una empresa "que nos suministra el gas" implicada en esa relación con el país africano. Por ese motivo deduce que "los argelinos exigen" que Ghali fuera tratado en España de covid.

"Brahim Ghali no es cualquiera, es el mamporrero de la república de Argelia y es el que mantiene los controles en el sur de Marruecos. Es el que sería la primera línea de combate en un conflicto militar con Marruecos", ha asegurado Urdiales.