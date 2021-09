La izquierda acusa de "violencia política" al diputado de Vox: "Si no eres bruja, eres gorda o fea o puta"

La ministra de Igualdad, Irene Montero, se ha referido a la situación vivida este martes en el Congreso, cuando un diputado de Vox llamó bruja a una diputada del PSOE y fue expulsado en un debate sobre la reforma de la ley del aborto.

En rueda de prensa desde Cataluña, ha dicho que se trata de "una falta de respeto" pero también "una constante" desde "los grupos de la oposición". Según la ministra, la palabra oposición le "viene grande" a Vox, así como al PP, del que cree que "hace mucho", ha dicho, que se "ha salido de la cancha de juego de la democracia y de los derechos humanos" y hace "seguidismo" de la "agenda de la extrema derecha".

Montero señala como "práctica bastante habitual" entre la oposición el "tratar de humillar y cuestionar en sede parlamentaria" a las diputadas, así como "blanquear" el ejercicio de la "violencia política" contra las mujeres que, ha afirmado, defiende el avance de derechos.

En este sentido, la ministra ha puesto en valor la labor de su departamento a la hora de poner en marcha "políticas decididas" hacia una "nueva generación de derechos feministas", como la reforma que están llevando a cabo de la ley de salud sexual y reproductiva y que se debatía este martes.

"Si no eres bruja, eres gorda o fea o puta"

Por su parte, la consejera de Igualdad y Feminismos de la Generalidad de Cataluña, Tània Verge, ha calificado el suceso del Congreso como "un acto específico de violencia política contra las mujeres", un delito que, ha señalado, ya se recoge en la normativa catalana.

Se trata, ha explicado, de una violencia que se realiza "con la intención de humillar" y "desacreditar" a las mujeres "no por sus opiniones o por los proyectos que defiende", sino por "lo que son", ha indicado. "Si no eres bruja, eres gorda o fea o puta, si me permiten", ha señalado.

Además, ha apoyado a la ministra en su inclusión del PP en sus críticas al episodio ya que, según ha indicado, los populares han recurrido la reforma de la ley de violencia de género catalana en la que se ha incluido esta violencia política e institucional contra las mujeres.