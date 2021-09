La UE respalda a Murcia para buscar soluciones al Mar Menor ante el abandono del Gobierno

La celebración de la llamada Mesa de Diálogo entre el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalidad de Cataluña, que gobierna el separatista Pere Aragonés, ha levantado muchas ampollas en el resto de regiones de España. A la petición de una mesa con Andalucía del presidente Juanma Moreno se ha unido el dirigente murciano, Fernando López Miras, que ha exigido también "una mesa bilateral".

López Miras ha criticado duramente el papel del Gobierno con Cataluña y ha afirmado que "no entiende" que estén en "manos de los independentistas" y que "marginen al resto de españoles día tras día en favor de la parte independentista de Cataluña".

El presidente de Murcia ha asegurado que "si fuera por necesario la Región de Murcia tiene problemas y cuestiones de Estado que son mucho más necesarias de abordar en una mesa bilateral con el Gobierno de España y con Pedro Sánchez que Cataluña". López Miras ha indicado que "a día de hoy la Región de Murcia, aunque fuera tan solo por el Mar Menor, para que no nos den más largas, requeriría una mesa bilateral para dar solución a la problemática y no marear más la perdiz, pasarnos la pelota de un tejado a otro y para que haya respuesta del Gobierno".

"Le hablo del Mar Menor como podría hablar de la financiación, del agua o de las infraestructuras", ha añadido el dirigente murciano que ha recordado que "hay otras CCAA que necesitamos más". Por este motivo ha exigido "una de diálogo mesa bilateral entre el Gobierno y la Región de Murcia para tratar asuntos que ahora mismo son más importantes que la cuestión catalana".

Europa sí se fija en el Mar Menor

El problema del Mar Menor ha llegado a la Unión Europea. Estos días el comisario europeo Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, se ha comprometido a la colaboración de la Unión Europea con fondos económicos para recuperar el ecosistema y ha tendido la mano al Gobierno regional para la recuperación del Mar Menor.

Desde el Gobierno murciano señalan que "lo que no ha hecho Pedro Sánchez ha tenido que venir a hacerlo Europa" y que "ha hecho más y se ha comprometido a más el comisario europeo en un día que el Gobierno de España en dos años que llevamos esperándolo".

También han criticado que "Pedro Sánchez y el Gobierno de España vuelven a dar la espalda al Mar Menor y a decir no a las propuestas del Gobierno regional". Advierten que "Sáchez ha dicho no al Plan de Vertido 0; ha dicho no al convenio de fangos, lodos y secos; ha dicho no a actuar en Marchamalo y ahora también dice no al Colector Norte".

"No actúan ni dejan actuar. Se cumple un mes desde que vino la ministra y aquí nadie ha actuado. Una vez más, se confirma que el Gobierno de España ni va a hacer nada por el Mar Menor ni dejará actuar al Gobierno de López Miras", han señalado. El Ejecutivo regional ha indicado que "con esta decisión, además, se pone de manifiesto la incongruencia del MITECO que dice no al colector norte aludiendo al regadío ilegal, cuando la obligación de cortar el grifo al regadío ilegal es de la propia CHS".

Además han apuntado que desde el Gobierno y el PSOE "mienten" y que "no les importa el Mar Menor, solo hacer daño al Gobierno del PP, porque no hay ni una sola propuesta del Gobierno regional a la que digan que sí, pero tampoco proponen nada para recuperar el Mar Menor".