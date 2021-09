El Tribunal Constitucional puede convertir octubre en un infierno judicial para el Gobierno de Pedro Sánchez. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Libertad Digital afirman que en el próximo pleno previsto para la primera semana de ese mes se estudiarán las sentencias sobre el 2º estado de alarma, el cierre del Congreso de los Diputados durante la pandemia de la covid-19 y la Prisión Permanente Revisable.

Las tres ponencias que se debatirán en el próximo Pleno del TC, que previsiblemente arrancará el martes 5 de octubre, podrían tener un denominador común, suponer un varapalo judicial para el Ejecutivo socialista. Recordamos que la nueva ministra de Justicia, Pilar Llop, se estrenó en el cargo arremetiendo contra los magistrados del Constitucional tras conocerse la primera sentencia sobre el estado de alarma que declaraba "inconstitucional" el confinamiento.

Las mismas fuentes consultadas por LD apuntan que la ponencia de sentencia sobre el cierre del Congreso de los Diputados que sostiene que los acuerdos de la Mesa vulneraron el derecho al control parlamentario del Gobierno entre el 14 de marzo y el 13 de abril de 2020, tal y como recurrió Vox, tiene muchos visos de prosperar y de recibir un apoyo mayoritario de los magistrados del Alto Tribunal.

No obstante, el borrador de esta propuesta de sentencia todavía no ha sido votado. La ponencia ha sido elaborada por el magistrado del denominado sector conservador, Antonio Narváez, y fue presentada ya la semana pasada. Este fallo supondría un golpe judicial para el Gobierno de Sánchez en este pleno del TC de octubre, pero no sería el único.

Respecto a la sentencia sobre el segundo estado de alarma, recurrido también por Vox y cuya ponencia también ha sido elaborada por el magistrado Antonio Narváez, "aún debe deliberarse en el próximo pleno y está más en el aire que la sentencia sobre el cierre del Congreso". No obstante, igualmente se espera que reciba un apoyo mayoritario, e incluso superior a la sentencia sobre el primer estado de alarma que declaró por 6 votos a favor y 5 en contra "inconstitucional" el confinamiento del Ejecutivo durante la pandemia.

En esta sentencia se debaten tres puntos clave. En primer lugar, si el control parlamentario al Gobierno fue el idóneo durante un estado de alarma, si el modelo de "cogobernanza" del Ejecutivo con las Comunidades Autónomas fue legal y en tercer lugar, se valorará el confinamiento que se acordó durante el citado segundo estado de alarma, que fue prorrogado durante 6 meses. Se espera que el TC acepte el criterio de Vox respecto a los dos primeros preceptos y no en el tercero, ya que durante el segundo confinamiento tuvo lugar la "desescalada" y fue menos restrictivo para los derechos fundamentales. Este supondría el segundo varapalo judicial para Sánchez en el mismo pleno del Alto Tribunal y en la misma semana.

También se estudiará la Prisión Permanente Revisable

Finalmente, el tercer varapalo judicial del TC sobre el Gobierno podría llegar de la mano de la sentencia sobre la Prisión Permanente Revisable aprobada por el Gobierno popular de Mariano Rajoy en el año 2015. Hasta la fecha, esta pena ya se ha aplicado en una quincena de casos graves de asesinato. Este recurso fue presentado hace 6 años por la oposición encabezada por el PSOE y, tal y como ha adelantado LD, la sentencia se debatirá en el mismo pleno del TC, el de la primera semana de octubre.

En este caso, la ponencia de sentencia ha sido elaborada por la vicepresidenta del Constitucional, Encarnación Roca, y ha recibido el visto bueno del presidente Juan José González Rivas para que se delibere en el citado pleno. Roca es considerada una buena jurista del denominado sector progresista. En la sentencia sobre el primer estado de alarma votó a favor de declararlo inconstitucional y denunció las presiones recibidas de la entonces vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo.