Julio Valdeón denuncia en 'La Razón' la "razzia" de unos "zumbados y canallas" contra Federico y esRadio

El Mundo

"Detenido Puigdemont en Cerdeña por orden del Tribunal Supremo". Se armó el belén. El editorial se queja de las mentiras del gobierno con la economía. "Ni con los datos de un organismo estatal en la mano que acaba de contradecirle deja el Gobierno de lanzar su discurso marcado por el obsceno triunfalismo". "Se ha producido una variación del ritmo de crecimiento de 1,7 puntos a la baja, y para el Ministerio de Economía tal enmienda no solo no supone un signo de preocupación sino que invita a leerlo como la confirmación de que coronamos la senda de la recuperación".

"La vicepresidenta Calviño lleva tiempo propalando una euforia impúdica por la cual a finales de este año —todavía estaremos sufriendo los que esperamos sean los últimos coletazos de la pandemia— regresaríamos a niveles económicos precovid. Eso, sencillamente, es mentira". Y eso que es la seria del Gobierno.

Federico Jiménez Losantos flipa con la preocupación de Bildu por el aumento de los "discursos de odio". "Que la ETA y sus "organismos generados" al modo de Sendero Luminoso, manifiesten su preocupación ante el odio verbal y que esa empresa franciscana de amor al prójimo que ha sido y es la ETA, se sienta herida en lo íntimo, debería preocuparnos a todos. En el luminoso sendero progresista alumbrado por la ETA y los que llamaba "los gorrinos", o sea, el PSOE, aparece una nube tirando a oscura". "Una visión superficial del planeta bildutarra creería que son ellos los que odian". Es inaudito, los seguidores de unos asesinos en serie preocupados por el odio. Lo que no pase en este país.

El País

El periódico con más difusión de España no cambió la portada de papel para dar la noticia de Puigdemont, total, qué importancia puede tener la detención del fugitivo golpista. Sí lo lleva en el digital. "Detenido en Cerdeña Carles Puigdemont por orden del Tribunal Supremo". Dice Xavier Vidal-Folch que la cosa no está clara, que lo de Puchi es un follón judicial del copón, y que habrá que "poner en sordina la contundencia de las reacciones políticas internas a la interceptación policial del expresident. Ni parece haber lugar definitivo a los aplausos procedentes de la derecha y el centroderecha. Ni tampoco a las airadas protestas de Junts per Cataluña".

"Más allá de los avatares menores entre los protagonistas de lo que un día fue el procés, algunos apostaban la noche de este jueves a que el episodio sardo de Puigdemont reavivaría los rescoldos de la protesta radical; convocaría nuevos desórdenes públicos; y cercenaría las vías negociadoras entreabiertas por la mesa de diálogo reinaugurada por los presidentes Pere Aragonés y Pedro Sánchez". Qué alegrón para los indepes, un nuevo motivo para armarla.

"Un Puigdemont esposado agitaría sentimientos y enturbiaría las aguas en trance de alcanzar la calma, el episodio se produce en medio de un intenso reflujo de la radicalidad". "Casi todo es posible en política, pero en la Cataluña del post-procés apenas caben ya las astracanadas". Por una vez, y sin que sirva de precedente, suscribo lo de Vidal. En el manicomio indepe ya cabe un loco más.

Jordi García cree que Puchi lo ha hecho adrede. "La detención de Puigdemont, estrictamente policial, casual o táctica, duradera o transitoria, revienta sin duda los planes de Sánchez y de Aragonès. Cualquier forma de normalización institucional perjudica la causa política de Puigdemont. Y eso es lo que había empezado en Barcelona hace una semana y media. Quizá la respuesta de Junts y Puigdemont a la firmeza democrática de Aragonès ante la mesa de diálogo ha sido viajar a Cerdeña sin todas las precauciones activadas". Tampoco es descartable.

ABC

"Puigdemont, detenido en Cerdeña por orden del Supremo". Dice el editorial que "más allá de las repercusiones jurídicas que tenga su detención, este episodio amenaza con alterar seriamente el tablero político en Cataluña. Con el separatismo muy dividido, tal como se demostró en la Diada de este año, y con Junts acosando a ERC hasta el punto de haber quedado excluida de la mesa de diálogo con el Gobierno de Pedro Sánchez, la reacción de Puigdemont y de su partido es una incógnita. Si se produjese en los próximos meses su entrega a España —es lo deseable, lo legal, y lo legítimo que deben hacer con los delincuentes los países leales en toda Europa—, tendría que ser juzgado de inmediato. Y en ese momento, dando por segura su condena, se plantearía un serio problema añadido al Gobierno de Sánchez, toda vez que en virtud de falsos criterios de concordia ha indultado muy recientemente al resto de condenados por sedición en el Tribunal Supremo. Indultar a Puigdemont también, en un momento tan avanzado de la legislatura y con una precampaña electoral ya lanzada hacia las generales, sería un quebradero de cabeza para el Ejecutivo". "Para Sánchez es un contratiempo no deseado. Para Cataluña, un factor de incertidumbre. Y para el resto de España, una satisfacción". Cualquier contratiempo para Sánchez es una satisfacción para la España contra la que gobierna.

ABC sigue de cerca el caso Ghali. "La Abogacía del Estado pide al juez del caso Ghali que deje de investigar y frene a los periodistas". Dice Jesús Lillo que "la Abogacía del Estado ha fracasado en su empeño de desacreditar y apartar de la causa a una acusación particular que no deja de señalar y nominar a los altos cargos que presuntamente abreviaron los trámites fronterizos de Ghali —la exministra Laya ya tiene cita en el juzgado— y que se reparten por tantos ministerios, tirando por bajo, como conflictos le surgen a la Abogacía cuando alguien amenaza los intereses de los clientes de su bufete". La Abogacía del Gobierno, Sánchez Corporation.

La Razón

"Detienen a Puigdemont en Cerdeña por la orden del Supremo". Dice Pilar Ferrer que este tío es un grano en el trasero. "El prófugo sigue siendo un rebelde incómodo e inoportuno. "Una mosca picajuela", en palabras de su entorno, con el aguijón en pista de mordedura". "Un grano envenenado para ERC en plena configuración del Govern y negociaciones con JuntsxCat, así como para Pedro Sánchez en sus pactos con ERC en el Congreso". "Nadie duda de que su regreso a España complicaría mucho el escenario político y aviva con fuerza el independentismo radical". El independentismo no necesita mucho para salir a liarla, estarán encantados.

Julio Valdeón pone en su sitio a la jauría que pretende atemorizar a Jiménez Losantos, los muy ilusos. "Después de años soportando a los antivacunas por el autismo, ahora resulta que también aguantamos a los antivacunas enemistados con la profilaxis frente al SARS-CoV-2. No salimos de una plaga de lunáticos cuando ya padecemos la siguiente". Ya te digo, qué sinvivir.

"En los últimos días hemos sufrido a los zumbados, oportunistas, magufos y canallas que, con el pretexto de defender las libertades, han desencadenado una razzia contra el periodista y escritor Federico Jiménez Losantos y contra esRadio. No voy a entrar aquí en el contenido de sus injurias. El análisis de las heces no requiere que el lector haga gárgaras con ellas, entre mis pasatiempos no sobresale el manejo de detritus radioactivos y Jiménez Losantos tampoco necesita que le defienda. El mejor capitán del verbo y el sarcasmo, que clavó el asalto de los nacionalismos al Estado con treinta años de adelanto al resto (¡Lo que queda de España es de 1979!), se basta y sobra contra el rebaño de los bebelejías, convencidos de que la gente corriente profesa en la eficacia de un fármaco como quien apuesta a la ruleta".

"Y los seguidores de quienes escriben contra las vacunas debieran de hacerse mirar sus vicios; concretamente, la admiración por unos periodistas y tuiteros que posan con sombrero de cowboy evangélico o acuden a Mondragón a hacerse selfies delante de la bestia. Hermanados por incapacidad para reconocer lo grotesco de sus cabriolas, así como por su aversión a la realidad y la ciencia, disparan contra nuestro Quevedo en las ondas, al que profesan un odio recalentado y chusco. Bien por Federico, que no cede ante las embestidas de los macarras, mientras ellos, erre que erre, bulo va y mentira viene, ponen en riesgo la salud pública y la recuperación económica". Desde Libertad Digital y esRadio, gracias, Julio, por tu apoyo.