En #OrganizandoLaResistencia la expolítica Rosa Díez ha analizado dos de los temas que más han dado que hablar esta semana en España: el discurso de Pedro Sánchez en la ONU y la detención del golpista Carles Puigdemont en Cerdeña y su posible traslado a España para ser juzgado por el golpe del 1-O.

Sobre la detención del líder separatista ha asegurado que ella es "del grupo de los optimistas" que "cree que nos van a sacar las castañas" las autoridades europeas. Realmente Díez no sabe "cómo va a acabar este último envite ni si lo van a entregar pero como decía Cela: ‘El que resiste gana’".

"No será el último episodio y este tipo acabará juzgado en España por la resistencia de los jueces que mantienen viva la orden", ha destacado Rosa Díez que se regocija pensando en "los apuros que estarán pasando en Moncloa". "Qué alegría, de momento Puigdemont está detenido", ha añadido.

Sánchez en la ONU

Rosa Díez también ha comentado el "despropósito" que ha supuesto ver a "Pedro Sánchez dando un espectáculo de gran farsante y gran impostor en la ONU". "Se pone allí a hablar como si no le conociera nadie y las cosas no fueran a llegar a España", ha apuntado.

La expolítica ha destacado que Sánchez dice que "la democracia está amenazada". "El farsante, si lo sabrá usted. Está usted en el Gobierno gracias al pacto con los enemigos mortales de España; los condenados por sedición y malversación; con delincuentes; y, para redondear eso, acaba de reeditar el pacto de socio preferente con los terroristas", ha dicho Díez.

También ha recordado que Sánchez afirmó que "hay que reforzar los Estados". "Claro, como lo estás haciendo tú en la mesa con los separatistas catalanes. Es que es un farsante, un impostor", ha señalado. Cree que Sánchez "si se dedicara al teatro igual tendría algún éxito, lo hace con todo desparpajo".

"Éste va y, desgraciadamente, hay muchas personas que no saben lo que sucede en España. Le ven vestido de una persona normal diciendo las cosas con toda la prepotencia y pensarán que será verdad", ha reflexionado Rosa Díez. La expolítica ha recordado que "en la conferencia con la prensa un periodista le preguntó por el caso Ghali y eso le descompuso. Volvió a mostrar su prepotencia cuando dijo que se hizo lo que hay que hacer y dentro de la ley".

"Es lo propio de un déspota que siempre se ha sentido por encima de la ley. Desprecia las leyes de la misma manera que desprecia las instituciones", ha comentado Rosa Díez. "Ahora que no puede cerrar el Congreso manda a los ministros no ir. Esta semana nos ha mostrado al personaje una vez más con su cara y dado estímulos para montar la resistencia y echarle". Díez ha finalizado indicado que "cuando dice que no va a dejar a nadie atrás se refiere a que nos va a llevar a todos por delante".