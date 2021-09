Girauta y Vidal Quadras, invitados a la convención del PP: "Pablo será presidente"

El PP de Pablo Casado ha exhibido en la segunda jornada de la convención nacional el apoyo del ex portavoz de Ciudadanos Juan Carlos Girauta y del fundador de Vox y ex presidente del PPC Alejo Vidal-Quadras. Ambos han participado en una mesa de debate sobre la nación en Valladolid. A esta cita también han acudido exmandatarios europeos como Donald Tusk y Antonio Tajani, además del presidente de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco.

Contar con ambos políticos respondería a la estrategia de intentar un "ensanchamiento" del electorado tanto a la derecha como a la izquierda. Los populares buscan también votantes entre los socialistas "descontentos", según fuentes de la formación.

Girauta ha asegurado que en el PP "existe un proyecto para España" que es "muy estimulante" y ha augurado que Pablo Casado será presidente del Gobierno "a no mucho tardar". Ha destacado el hecho de que los populares estén dispuestos con este cónclave a "valorar las opiniones de otras personas". "Es un acto insólito en la época que vivimos y es generoso, valiente y muy inteligente por tu parte, Pablo", ha espetado al líder de los populares, con el que ha dicho que le une "una amistad de muchos años".

Girauta ha asegurado que él cree que "existe un proyecto" en el PP que cumple los requisitos imprescindibles, no solo en cuanto a sus ingredientes sino en cuanto a su ambición". Por eso, ha augurado que "triunfará". También ha puesto en valor la Constitución, que ha provocado la etapa "más larga de libertad y prosperidad de la historia de España". "Y ésa, es la que tenemos que prolongar porque si no la prolongas tú Pablo, se acabará", ha dicho al presidente de los populares que le escuchaba sentado en primera fila.

"Os echo de menos"

Poco después, Vidal-Quadras ha dado las gracias a Pablo Casado por haberle invitado a participar en este encuentro. "Se lo agradezco de verdad, no retóricamente porque hacía siete años que no hablaba en un acto de ámbito nacional del que fue mi partido durante 31 años", ha apostillado.

Tras insistir en que ésta era una ocasión "muy especial" para él, ha confesado que experimentaba para su "sorpresa" una "sensación agradable" al estar en la Convención del PP. "Esto demuestra que inevitablemente todos tenemos sentimientos. Vaya, os echo de menos", ha exclamado, para precisar a renglón seguido que había acudido al cónclave como independiente.

También Vidal-Quadras ha pronosticado en su segunda intervención que Casado "será el responsable máximo del Gobierno" y gobernará "dentro de un par de años", por lo que ha agradecido que este cónclave sirva para "escuchar distintos puntos de vista y enfoques para sacar algunas conclusiones".

En su discurso Vidal-Quadras ha abierto el debate al expresar sus reparos a cómo se ha desarrollado Estado de las Autonomías y rechazar que sea la "historia de un éxito", aunque posteriormente ha admitido que el Estado de las Autonomías "está aquí para quedarse y no se va a revertir".

Asimismo, Vidal-Quadras ha criticado la actuación con el nacionalismo estos años, pensando que "cebando a un tigre con rebaño de ovejas". "Solo tuvo un inconveniente, la otra parte contratante no tenía la menor voluntad de cumplir lo acordado", ha manifestado, para añadir que el independentismo ha usado todos los instrumentos "para morder la mano que tan generosamente se les tendió y destruir la nación que intentó integrarles".

Tras asegurar que a aquellos que "dan golpes de Estado" no se les puede "dar la razón porque no tienen ninguna", ha destacado que una nación "no puede poner en manos de sus peores enemigos los instrumentos para ser destruida".