Santiago Abascal, presidente de Vox, ha lanzado un mensaje contundente tras la campaña desatada contra esta casa por los antivacunas. En una entrevista en La Noche de Dieter, ha dicho que su partido rechaza "cualquier tipo de coacción a cualquier persona por manifestar sus posiciones en relación con la salud, con la vacuna y cualquier tipo de coacción a esRadio como se ha producido".

"El que se dedique a la coacción, las amenazas, los escraches no tiene sitio en Vox. Quien no respete la libertad de las personas para hacer lo que quieran con su salud, no tiene sitio en Vox", ha dicho.

"El que amenace a alguien por su posición sobre las vacunas no tiene sitio en Vox", ha concretado sobre las polémicas que han protagonizado en los últimos días personas que se presentaban como miembros o votantes de su partido. Más aún, Abascal ha asegurado que "si detectamos eso no tardaríamos en actuar a través de nuestros órganos internos".

Abascal se ha declarado sorprendido ante la pregunta de si está contra las vacunas: "Vox desde hace muchos meses ha pedido una aceleración de la llegada de las vacunas y ha pedido que todos los españoles que quisieran acceder a ellas pudieran hacerlo". También ha destacado que para ellos, "una vacuna producida en tan poco tiempo es una proeza".

"Vox ha sido también muy claro en que hubiera una libertad de vacunación plena, efectiva, real", ha continuado recordando la oposición de su grupo al pasaporte covid. "Con el ruido es difícil hacerse oír pero lo tenemos muy claro: hemos apostado por la libertad, la salud y también por la privacidad en materia sanitaria".

En la entrevista, Abascal también ha revelado que él "ha pasado el virus personalmente, hace año y pico, en marzo de 2020". También ha contado que estaba en esos momentos en casa de un amigo que ha perdido a su padre por el coronavirus. Preguntado por si es de los que creen que la pandemia es un invento, Abascal ha recordado a los "miles de compatriotas muertos y a los cientos de miles de afectados" en su "quehacer diario" y en la pérdida de derechos y libertades. "El virus existe, hay que combatirlo desde el punto de vista sanitario y respetando las libertades", ha señalado Abascal apuntando que han sido "muy claros" y sus actuaciones ante el TC "en defensa de la salud de los españoles y de la libertad".

Vacunas y privacidad

Abascal ha explicado por qué no respondió a si se ha vacunado o no: "Yo he dicho que no tengo que informar sobre mi salud porque es un asunto privado", ha dicho, pero ha recordado que su posición al respecto, la de Juan Luis Steegmann, que se ha mostrado partidario de las vacunas, y la de Macarena Olona que publicó una imagen del momento en el que se vacunaba "conviven con toda naturalidad" dentro de su partido.

"Los dos compañeros demuestran la libertad con la que Vox afronta esta cuestión. Macarena Olona ha ejercido su libertad personal para vacunarse y para hacerlo público. Juan Luis Steegmann ha sido también atacado y defendido públicamente por Vox porque se le ha querido relacionar económicamente con las farmacéuticas. Y por otra parte el presidente de Vox, que soy yo, ha dicho que no tiene que informar sobre su salud y lo he hecho porque es un modo de oponerse al Pasaporte covid", ha afirmado.

El líder de Vox ha comparado este extremo con un tema aparentemente más lejano: "Es como la memoria histórica, yo tengo mi opinión sobre lo que ocurrió en la II República, pero no la impongo a nadie, cada uno es muy libre de tener la suya", ha dicho rechazando que se imponga por ley una única verdad histórica.

En cualquier caso, ha insistido que en realidad "estamos ante"un no-debate, porque la vacuna no es obligatoria en este momento" y además "ningún partido lo pide, aunque algunos sí piden un pasaporte covid con el que no estamos de acuerdo" en Vox.

Finalmente, ha querido recalcar que "con toda claridad y toda rotundidad quiero manifestar mi respeto por todas las personas que han decidido vacunarse y también por todas las que han decidido no vacunarse, y eso no hay muchos políticos que puedan decirlo".

"Viniendo de donde vengo, no tengáis ninguna duda de que siempre vamos a estar en contra de coacción y a favor de la libertad", ha zanjado.